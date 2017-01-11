  1. Мечтаете, чтобы ваш бульон был не мутным, а чистым, как слеза? Тогда, залив водой курицу, опустите туда же очищенную морковку и луковицу. 
  2. Хотите избежать пересушивания продуктов при нагревании? Разогревая блюдо в микроволновке, помещай сверху на еду кубик льда.
  3. Кубик льда поможет убрать лишний жир из готового блюда! Отправьте лед в суп — и он притянет к себе весь лишний жир, который останется только собрать ложкой с поверхности.
  4. Храните картофель вместе с яблоками, тогда он не будет давать ростков. А вот с репчатым луком хранить картошку нельзя, она быстро испортится.
  5. Половинка авокадо не почернеет, если спрыснуть ее лимонным соком или хранить в одной таре с кусочком очищенной луковицы.
  6. Хранить недозревшие ананасы надо так: срезаете верхушку и ставите фрукт на это место, вверх тормашками. Так он быстрее дозреет и не испортится.
  7. Утомительно резать помидорки черри по одной штуке! Выложите штук десять на доску и сверху накройте перевернутой тарелкой. Зафиксируйте ее, прижав рукой, и с помощью острого ножа разрежьте сразу все помидорки, проведя им параллельно столу.
  8. Если перед варкой аккуратно проткнуть скорлупу яйца канцелярской кнопкой, то оно потом легко очистится.
  9. Хотите удивить детей? Прежде чем сварить яйцо, возьмите его в руку и сильно потрясите в течение минуты. Затем отправляйте варить вкрутую. Чудо будет, когда вы почистите яйцо: оно будет желтое. Такими здорово украшать салаты.
  10. Не успели использовать всю зелень и она местами пожелтела? Не спешите ее выбрасывать. Ее можно мелко нарезать и заморозить в пакетике, а потом добавлять в супы при варке. Второй вариант: нарежьте мелко, выложите в формочки для льда и залейте оливковым маслом, заморозьте. Вы всегда сможете воспользоваться этим лайфхаком, когда готовите пиццу, пасту, теплый салат.
  11. Пересоленный суп или подливку несложно спасти. Заверните в кусочек марли горсть рисовой крупы и завяжите как мешочек. Опустите его на 5-10 минут в кипящее блюдо — рис оттянет излишек соли.
  12. Чтобы горох быстрее сварился, вовсе не обязательно замачивать его предварительно. Просто когда он закипит, вылейте резким движением в кипяток ледяную воду. Бывалые хозяйки говорят так: горох «испугается» и быстро сварится.
  13. Чтобы быстро охладить, например, бутылку вина, заверните ее в мокрое полотенце и отправьте в морозилку. Вино остывает практически мгновенно, максимум минут 10.

А у вас есть свои секретные лайфхаки по приготовлению и хранению еды? Делитесь, с удовольствием возьмем на заметку!

Фото: shutterstock.com