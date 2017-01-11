- Мечтаете, чтобы ваш бульон был не мутным, а чистым, как слеза? Тогда, залив водой курицу, опустите туда же очищенную морковку и луковицу.
- Хотите избежать пересушивания продуктов при нагревании? Разогревая блюдо в микроволновке, помещай сверху на еду кубик льда.
- Кубик льда поможет убрать лишний жир из готового блюда! Отправьте лед в суп — и он притянет к себе весь лишний жир, который останется только собрать ложкой с поверхности.
- Храните картофель вместе с яблоками, тогда он не будет давать ростков. А вот с репчатым луком хранить картошку нельзя, она быстро испортится.
- Половинка авокадо не почернеет, если спрыснуть ее лимонным соком или хранить в одной таре с кусочком очищенной луковицы.
- Хранить недозревшие ананасы надо так: срезаете верхушку и ставите фрукт на это место, вверх тормашками. Так он быстрее дозреет и не испортится.
- Утомительно резать помидорки черри по одной штуке! Выложите штук десять на доску и сверху накройте перевернутой тарелкой. Зафиксируйте ее, прижав рукой, и с помощью острого ножа разрежьте сразу все помидорки, проведя им параллельно столу.
- Если перед варкой аккуратно проткнуть скорлупу яйца канцелярской кнопкой, то оно потом легко очистится.
- Хотите удивить детей? Прежде чем сварить яйцо, возьмите его в руку и сильно потрясите в течение минуты. Затем отправляйте варить вкрутую. Чудо будет, когда вы почистите яйцо: оно будет желтое. Такими здорово украшать салаты.
- Не успели использовать всю зелень и она местами пожелтела? Не спешите ее выбрасывать. Ее можно мелко нарезать и заморозить в пакетике, а потом добавлять в супы при варке. Второй вариант: нарежьте мелко, выложите в формочки для льда и залейте оливковым маслом, заморозьте. Вы всегда сможете воспользоваться этим лайфхаком, когда готовите пиццу, пасту, теплый салат.
- Пересоленный суп или подливку несложно спасти. Заверните в кусочек марли горсть рисовой крупы и завяжите как мешочек. Опустите его на 5-10 минут в кипящее блюдо — рис оттянет излишек соли.
- Чтобы горох быстрее сварился, вовсе не обязательно замачивать его предварительно. Просто когда он закипит, вылейте резким движением в кипяток ледяную воду. Бывалые хозяйки говорят так: горох «испугается» и быстро сварится.
- Чтобы быстро охладить, например, бутылку вина, заверните ее в мокрое полотенце и отправьте в морозилку. Вино остывает практически мгновенно, максимум минут 10.
А у вас есть свои секретные лайфхаки по приготовлению и хранению еды? Делитесь, с удовольствием возьмем на заметку!
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