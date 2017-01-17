Сервис «Афиша-Рестораны» организует гастрономические фестивали по всей России. В этом году участниками станут 7 городов: Санкт-Петербург, Сочи, Ростов-на-Дону, Краснодар, Новосибирск, Екатеринбург и Казань.

Первые фестивали начнутся в мае 2017 года, вторая волна пройдет осенью. Посетить один из фестивалей, который пройдет в вашем городе, стоит по трем причинам.

Причина первая: подобные мероприятия повышают вашу гастрономическую искушенность. Вы открываете для себя новые вкусы, блюда, национальные кухни и рестораны в вашем городе.

Причина вторая: на фестивалях много всевозможных активностей, одна из самых популярных — мастер-классы с известными шеф-поварами или знаменитыми блогерами. Попробовать себя в роли су-шефа и научиться готовить что-то новое и необычное — чем не повод?

Причина третья: гастрономический фестиваль — отличная возможность прочувствовать атмосферу разных ресторанов и попробовать новое меню за фиксированную сумму. В фестивальные дни рестораны, участвующие в мероприятиях, предлагают вам всевозможные сеты по цене, которая вам понравится.

Когда такой фестиваль пройдет в вашем городе? Следите за новостями.