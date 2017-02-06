Все натуральное, вкусное и полезное для здоровья приготовил эксперт — шеф-повар компании Food Spa.
Конфета «Раффаэлло»
Вам понадобится:
- финики — 200 г
- кешью — 100 г
- кокосовая стружка — 200 г
- кокосовое масло — 10 г
- ваниль — 5 г
- кокосовые сливки — 30 г
Приготовление:
Измельчаем в мясорубке кокосовую стружку. Кешью взбиваем с водой, кокосовым маслом, сливками, ванилью и финиками до консистенции крема.
Замешиваем вручную тесто. Крутим конфетки по 20 г, далее обсыпаем заранее приготовленной кокосовой стружкой. Bon appetite!
Трюфели
Вам понадобится:
- финики — 200 г
- пекан — 100 г
- фундук — 50 г
- семена льна — 50 г
- кэроб (порошок, сырой) — 30 г
- корица — 5 г
- соль — 2 г
Приготовление:
Измельчить пекан, фундук, семена льна в блендере в муку. Финики замочить в теплой воде, снять кожуру и убрать косточку. Смешать вручную получившуюся муку с финиками, добавить соль, кэроб и корицу. У конфеты должно быть соленое послевкусие.
Скатать в ровные шарики по 20 г, обвалять в кэробе.
Брауни
Вам понадобится:
- кешью — 200 г
- фундук — 150 г
- какао — 30 г
- кэроб — 20 г
- корица — 7 г
- кофе-органик — 7 г
- соль — 2 г
- кокосовое масло — 10 г
- финики — 200 г
- лукум — 5 г
- карамель: финик, кешью (жареный), шоколад
Приготовление:
Все ингредиенты смолоть в муку, перемешать, добавить финики, кокосовое масло и замесить тесто. Разложить в формы по 60 г, аккуратно ложкой в середине сделать углубление для карамели. Поместить 20 г карамели и разровнять ложкой, залить столовой ложкой шоколада и дать затвердеть.
Фото: shutterstock.com, food spa