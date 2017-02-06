Хочется съесть чего-нибудь сладкого, но на десерты у вас табу — следите за фигурой. Да, конечно, уже очень скоро весна, а потому поклонникам ЗОЖ мы дарим сладкие рецепты без сахара, консервантов и вредных добавок.

Все натуральное, вкусное и полезное для здоровья приготовил эксперт — шеф-повар компании Food Spa.

Конфета «Раффаэлло»

Вам понадобится:

финики — 200 г

кешью — 100 г

кокосовая стружка — 200 г

кокосовое масло — 10 г

ваниль — 5 г

кокосовые сливки — 30 г

Приготовление:

Измельчаем в мясорубке кокосовую стружку. Кешью взбиваем с водой, кокосовым маслом, сливками, ванилью и финиками до консистенции крема.

Замешиваем вручную тесто. Крутим конфетки по 20 г, далее обсыпаем заранее приготовленной кокосовой стружкой. Bon appetite!

Трюфели

Вам понадобится:

финики — 200 г

пекан — 100 г

фундук — 50 г

семена льна — 50 г

кэроб (порошок, сырой) — 30 г

корица — 5 г

соль — 2 г

Приготовление:

Измельчить пекан, фундук, семена льна в блендере в муку. Финики замочить в теплой воде, снять кожуру и убрать косточку. Смешать вручную получившуюся муку с финиками, добавить соль, кэроб и корицу. У конфеты должно быть соленое послевкусие.

Скатать в ровные шарики по 20 г, обвалять в кэробе.

Брауни

Вам понадобится:

кешью — 200 г

фундук — 150 г

какао — 30 г

кэроб — 20 г

корица — 7 г

кофе-органик — 7 г

соль — 2 г

кокосовое масло — 10 г

финики — 200 г

лукум — 5 г

карамель: финик, кешью (жареный), шоколад

Приготовление:

Все ингредиенты смолоть в муку, перемешать, добавить финики, кокосовое масло и замесить тесто. Разложить в формы по 60 г, аккуратно ложкой в середине сделать углубление для карамели. Поместить 20 г карамели и разровнять ложкой, залить столовой ложкой шоколада и дать затвердеть.

Фото: shutterstock.com, food spa