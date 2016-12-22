Рецепт №23
Ингредиенты:
- Паста для лазаньи - 400 г,
- Брокколи - 300 г,
- Пармезан - 100-110 г,
- Сливочное масло, размягченное - 2 ст. ложки,
- Сливки (жирные) - 500 мл,
- Бульон (овощной) - 500 мл,
- Пряная трава по вкусу - 1-2 веточки,
- Оливковое масло - 3 ст. ложки,
- Соль.
Приготовление:
Разобрать на соцветия капусту и отварить немного в подсоленной воде. Слить воду. Можно использовать воду после отваривания капусты как овощной бульон, если нет другого. Для соуса половину капусты немного обжарить на масле, добавить жирные сливки и овощной бульон, пряные травы, посолить, немного проварить и измельчить блендером.
Отварить пасту в подсоленной воде до полуготовности (отваривать пасту или нет, обычно написано в инструкции на упаковке).
На дно формы с высокими бортами выложить немного соуса, затем - слой теста, на тесто - соцветия капусты, посыпать тертым пармезаном и полить соусом. Продолжить чередовать слои. Последний слой посыпать сыром пармезан. Поставить в духовку минут на 30-40 при температуре 180 градусов.