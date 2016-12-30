Рецепт №31
Нам потребуется:
- Бульон (мясной, куриный или вода) - 1,5-2 литра,
- Готовая заправка для борща - 1 упаковка,
- Картофель - 4 шт.,
- Капуста квашеная (свежая) - 250 г.
- Зелень (измельчённая, замороженная) - по вкусу,
- Специи.
Если есть мясной или куриный бульон, то можно приготовить борщ на нём, если нет бульона, то можно приготовить борщ и на воде. Для этого картофель нарезать произвольно: кубиками, брусочками или иначе.
В закипевший бульон или воду опустить картофель и варить минут 10 на среднем огне, затем добавить капусту и измельчённые стебли укропа и (или) петрушки. Довести суп до готовности и варить, пока капуста не станет мягкой.
Снова довести суп до кипения и добавить заправку для борща с оставшейся зеленью. При необходимости добавить специи по вкусу. Варить борщ 3 минуты после закипания на среднем огне.
Можно подать суп со сметаной и зерновым хлебом.
Бульон можно не только сварить заранее, но и заморозить, тогда можно будет в любой момент приготовить необходимое блюдо с использованием бульона.Экспериментируйте и готовьте с удовольствием!
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