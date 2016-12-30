Вы не ошиблись - именно быстрый борщ. То самое блюдо, которое непременно надо съесть, прежде чем приступить к салатом и то, которое лучше всего идет 1-2 января, когда холодные закуски поднадоели. А еще он вкуснее, когда настоится!

Рецепт №31

Нам потребуется:

Бульон (мясной, куриный или вода) - 1,5-2 литра,

Готовая заправка для борща - 1 упаковка,

Картофель - 4 шт.,

Капуста квашеная (свежая) - 250 г.

Зелень (измельчённая, замороженная) - по вкусу,

Специи.

Если есть мясной или куриный бульон, то можно приготовить борщ на нём, если нет бульона, то можно приготовить борщ и на воде. Для этого картофель нарезать произвольно: кубиками, брусочками или иначе.

В закипевший бульон или воду опустить картофель и варить минут 10 на среднем огне, затем добавить капусту и измельчённые стебли укропа и (или) петрушки. Довести суп до готовности и варить, пока капуста не станет мягкой.

Снова довести суп до кипения и добавить заправку для борща с оставшейся зеленью. При необходимости добавить специи по вкусу. Варить борщ 3 минуты после закипания на среднем огне.

Можно подать суп со сметаной и зерновым хлебом.

Бульон можно не только сварить заранее, но и заморозить, тогда можно будет в любой момент приготовить необходимое блюдо с использованием бульона.Экспериментируйте и готовьте с удовольствием!

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