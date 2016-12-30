Рецепт №31

Нам потребуется:

  • Бульон (мясной, куриный или вода) - 1,5-2 литра,
  • Готовая заправка для борща  - 1 упаковка,
  • Картофель - 4 шт.,
  • Капуста квашеная (свежая) - 250 г.
  • Зелень (измельчённая, замороженная) - по вкусу,
  • Специи.

Быстрый борщ

Если есть мясной или куриный бульон, то можно приготовить борщ на нём, если нет бульона, то можно приготовить борщ и на воде. Для этого картофель нарезать произвольно: кубиками, брусочками или иначе.

Быстрый борщ

В закипевший бульон или воду опустить картофель и варить минут 10 на среднем огне, затем   добавить капусту и измельчённые стебли укропа и (или) петрушки. Довести суп до готовности и варить, пока капуста не станет мягкой.

Быстрый борщ

Снова довести суп до кипения и добавить заправку для борща с оставшейся зеленью. При необходимости добавить специи по вкусу. Варить борщ 3 минуты после закипания на среднем огне.

Быстрый борщ

Можно подать суп со сметаной и зерновым хлебом.

Быстрый борщ

Бульон можно не только сварить заранее, но и заморозить, тогда можно будет в любой момент приготовить необходимое блюдо с использованием бульона.Экспериментируйте и готовьте с удовольствием!

 

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