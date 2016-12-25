Рецепт №26
Нам понадобится:
- Сливки - 250 мл (1 стакан),
- Стручок ванили без семян - 1 шт.,
- Крупно нарезанный молочный шоколад - 400 г.,
- Ликер Бейлиз (по желанию) - 2,5 ст.л.,
- Свежие или консервированные фрукты или миндальное печенье для подачи.
Поставьте кастрюлю со сливками и ванильным стручком на медленный огонь. Доведите до кипения и добавьте шоколад и Бейлиз. Топите шоколад, непрерывно помешивая минут 10 или пока шоколад полностью не расплавится. Достаньте ванильный стручок, перелейте в красивую емкость и подавайте сразу же с фруктами и миндальным печеньем.
Совет: попробуйте фондю с хурмой сорта «Шоколадный королек» и сочными грушами.
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