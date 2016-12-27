Рецепт №28

Ингредиенты:

вырезка говяжья – 700 г,

слоеное тесто – 1 лист,

бекон – 1 упаковка,

грибы свежие (шампиньоны) – 500 г,

лук репчатый – 1-2 шт.,

соль, перец по вкусу,

оливковое масло для жарки.

Для соуса бешамель:

сливочное масло – 40 г,

мука пшеничная – 2 ст. ложки,

молоко – 600 мл,

мускатный орех – 1 щепотка,

соль, перец по вкусу.

Как приготовить:

Удалите пленки с говяжьей вырезки, промокните бумажным полотенцем и натрите перцем. На сковороде разогрейте оливковое масло, хорошо обжарьте вырезку со всех сторон, включая торцы, до румяной корочки. Переложите вырезку на тарелку и отставьте.

Шампиньоны и лук мелко нарежьте, обжарьте до золотистого цвета (вся жидкость от грибов должна выпариться). Переложите грибы и лук в блендер и измельчите.

Слоеное тесто разморозьте. На подпыленном мукой столе раскатайте тесто, на него выложите бекон так, чтобы получился прямоугольник, равный по длине говяжьей вырезке. На бекон выложите немного грибной пасты. Вырезку посолите, переложите ее в центр на грибную подушку. Оставшейся грибной пастой обмажьте вырезку со всех сторон. Аккуратно заверните вырезку сначала в бекон, потом в слоеное тесто. Разогрейте духовку до 200 градусов, переложите мясо в жаропрочную форму и запекайте 30 минут. Затем уменьшите температуру до 180 градусов и запекайте еще 20 минут. Если поверхность теста начала подгорать, прикройте ее листом фольги. Форму достаньте из духовки, прикройте фольгой и оставьте на 15-20 минут. Мясо получается средней степени прожарки, без крови, но с красным мясным соком. Подавайте мясо с овощами и соусом.

Для соуса в сотейник положите сливочное масло и растопите его на среднем огне. Добавьте муку и быстро перемешайте лопаткой, следите, чтобы мука не подгорела. Обжаривайте муку 2-3 минуты. Влейте в сотейник теплое молоко небольшими порциями, непрерывно перемешивая массу лопаткой. Проваривайте соус, пока он не загустеет. Готовый соус процедите через сито, добавьте щепотку мускатного ореха, соль и перец по вкусу.