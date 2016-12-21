Рецепт №21
Подавать в тарталетках закуски и салаты не только очень удобно, но и... вкусно!
|Нам потребуется:
Тунец консервированный (в собственном соку) — 1 банка
|Что делать:
|Рыбу отделить от костей, измельчить и выложить в салатник.
|Предварительно сваренные вкрутую яйца измельчить, огурец нарезать мелкими кубиками, добавить к рыбе.
|В салатник выложить измельчённый лук и зелень укропа, майонез. Оставить 1 веточку укропа для украшения. Салат хорошо перемешать.
|В тарталетку выложить часть листа зеленого салата и рыбный салат. Подать, украсив зеленью укропа.