Рецепт №21

Подавать в тарталетках закуски и салаты не только очень удобно, но и... вкусно!

 

Салата из тунца Нам потребуется:

Тунец консервированный (в собственном соку) — 1 банка
Яйцо куриное — 2 шт.
Огурец маринованный — 1 шт.
Зеленый салат — 2-3 листика
Зеленый лук, укроп — немного
Майонез — 1 ст. ложка
Тарталетки — 4-6 шт.
  Что делать:
Салат из тунца Рыбу отделить от костей, измельчить и выложить в салатник.
Салат из тунца Предварительно сваренные вкрутую яйца измельчить, огурец нарезать мелкими кубиками, добавить к рыбе.
Салат из тунца В салатник выложить измельчённый лук и зелень укропа, майонез. Оставить 1 веточку укропа для украшения. Салат хорошо перемешать.
Салат из тунца В тарталетку выложить часть листа зеленого салата и рыбный салат. Подать, украсив зеленью укропа.