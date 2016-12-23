Несложный в исполнении и популярный у детей и взрослых десерт - попробуйте приготовить!

Рецепт №24

Ингредиенты:

Печенье савоярди – 250 г,

Маскарпоне – 500 г,

Сливки жирные – 400 г,

Сахар – 180 г + 2 ч. ложки,

Желтки – 8 шт.,

Какао-порошок – 2 ст. ложки,

Кофе эспрессо – 1 стакан,

Горький шоколад – 50 г.

Приготовление:

Яичные желтки взбить венчиком или с помощью блендера с сахаром добела. Масса должна получиться однородной, и сахар полностью раствориться в желтках. Отдельно взбить сливки до плотного состояния, но делать это необходимо аккуратно, чтобы из сливок не получить масло.

Аккуратно ввести немного сыра маскарпоне к взбитым желткам. Перемешать. Затем ввести остальную массу маскарпоне. После этого нужно, аккуратно перемешивая, ввести в крем взбитые сливки. Крем для тирамису готов.

Шоколад охладить и измельчить на мелкой терке. В свежесваренный кофе добавить две чайные ложки сахара, перемешать и вылить в глубокую тарелку.

«Собрать» десерт. Для этого в форму с высокими краями выложить немного крема. Затем обмакнуть печенье в кофе и выложить в один ряд на крем. На печенье положить слой крема и распределить. Затем посыпать его тертым горьким шоколадом. Слои снова повторить. Последний слой десерта – крем. Поверхность готового десерта посыпать какао и поставить в холодильник часов на 8.