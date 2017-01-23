«Ленивые» вареники
Нам потребуется:
- творог (9% жирности) — 500 г
- яйцо — 3 шт.
- сахарный песок — 2-3 ст. ложки
- мука (пшеничная) — 1 стакан
- сливочное масло — 30 г
- соль
- ваниль (порошок) — на кончике ножа
Приготовление:
Замесить тесто из творога, муки, яиц, сахарного песка, соли (щепотка), ванили и растопленного сливочного масла. Тесто должно получиться достаточно плотное. Затем сформировать из него жгут толщиной сантиметра 2 и разрезать его на одинаковые кусочки. Вскипятить воду, немного ее посолить и опустить вареники, варить, пока они не всплывут на поверхность. Выловить вареники шумовкой, разложить на порционные тарелки и подать со сметаной, йогуртом или вареньем.
«Ленивая» запеканка
Нам потребуется:
- фарш из говядины (свинины, курицы) — 300 г
- макароны — 200 г
- замороженный пепец «паприкаш» — 1 упаковка.
- горошек зеленый (консервированный) — 100 г
- яйцо (куриное) — 2 шт.
- укроп (зелень) — 0,5 пучка
- сливочное масло — 50 г
- молоко — 100 мл
- специи
Приготовление:
Макароны отварить в подсоленной воде до полуготовности, откинуть на дуршлаг и выложить в глубокую емкость. Укроп измельчить. Соединить фарш с перцем, макаронами, зеленым горошком, молоком, яйцами, измельченным укропом, специями и хорошо все перемешать.
Выложить полученную массу в форму для запекания, смазанную маслом. Оставшееся масло равномерно распределить по запеканке. Поставить запеканку в разогретую до 180-190 градусов духовку минут на 30-40.
«Ленивые» котлеты
Нам потребуется:
- фарш курица+говядина — 500-700 г
- лук репчатый — 1-2 головки
- яйцо — 2 шт.
- мука — 2-3 ст. ложки
Приготовление:
Обжариваем лук, добавляем к нему специи и присоединяем к фаршу. Разбиваем два яйца, добавляем муку и все тщательно перемешиваем. Форму смазываем растительным маслом или выстилаем фольгой, выкладываем массу в форму и ставим в духовку, предварительно разогретую до 190 градусов. Запекать минут 35-40. Как будет готово, достаем и режем порционно.
«Ленивые» голубцы
Нам потребуется:
- фарш — 600 г
- рис — 1 стакан
- капуста — 0,5 кочана
- лук репчатый — 1 шт.
- яйца — 2 шт.
- крахмал — 1 ст. ложка
- соль, специи
Соус:
- томатный сок/банка лечо
- сметана
Приготовление:
Отварить рис. Это, пожалуй самый затратный по времени фрагмент приготовления ленивых голубцов. Как вариант — запарьте несколько ложек кускуса, это будет быстрее и по вкусу интересней. В фарш добавить рис/кускус, нарезанную капусту (обдайте ее кипятком), нашинкованный лук, яйца, соль, крахмал. Все очень хорошо перемешайте.
Сформируйте котлетки, обжарьте их на сковородке (эту опцию тоже можно пропустить), затем переложите в форму для запекания, полейте соусом (смешать сок со сметаной или лечо) — и в духовку на 30 минут.
«Ленивый» плов
Нам потребуется:
- булгур — 1 стакан
- курица-гриль — 400 г
- лук репчатый — 1 шт.
- сладкий перец — 2 шт.
- помидоры — 3 шт.
- чеснок — 1-2 головки
- зира и кориандр — по 1 ч. ложке
- черный перец, соль — по вкусу
- растительное масло
- петрушка, кинза
Приготовление:
На растительном масле обжарить чеснок. Разобрать курицу и немного обжарить. Всыпать и обжарить лук, добавить специи, нарезанный полосками сладкий перец, через пару минут — помидоры. Через пять минут влить литр кипятка, довести до кипения, всыпать булгур, готовить на малом огне, пока булгур не впитает всю воду. Подавать, посыпав петрушкой, кинзой.
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