Приготовить голубцы, налепить вареников или пельменей, а то и котлет… Согласитесь, сделать это после рабочего дня сродни подвигу. Passion.ru предлагает вам подборку «ленивых» блюд!

«Ленивые» вареники

Нам потребуется:

творог (9% жирности) — 500 г

яйцо — 3 шт.

сахарный песок — 2-3 ст. ложки

мука (пшеничная) — 1 стакан

сливочное масло — 30 г

соль

ваниль (порошок) — на кончике ножа

Приготовление:

Замесить тесто из творога, муки, яиц, сахарного песка, соли (щепотка), ванили и растопленного сливочного масла. Тесто должно получиться достаточно плотное. Затем сформировать из него жгут толщиной сантиметра 2 и разрезать его на одинаковые кусочки. Вскипятить воду, немного ее посолить и опустить вареники, варить, пока они не всплывут на поверхность. Выловить вареники шумовкой, разложить на порционные тарелки и подать со сметаной, йогуртом или вареньем.

«Ленивая» запеканка

Нам потребуется:

фарш из говядины (свинины, курицы) — 300 г

макароны — 200 г

замороженный пепец «паприкаш» — 1 упаковка.

горошек зеленый (консервированный) — 100 г

яйцо (куриное) — 2 шт.

укроп (зелень) — 0,5 пучка

сливочное масло — 50 г

молоко — 100 мл

специи

Приготовление:

Макароны отварить в подсоленной воде до полуготовности, откинуть на дуршлаг и выложить в глубокую емкость. Укроп измельчить. Соединить фарш с перцем, макаронами, зеленым горошком, молоком, яйцами, измельченным укропом, специями и хорошо все перемешать.

Выложить полученную массу в форму для запекания, смазанную маслом. Оставшееся масло равномерно распределить по запеканке. Поставить запеканку в разогретую до 180-190 градусов духовку минут на 30-40.

«Ленивые» котлеты

Нам потребуется:



фарш курица+говядина — 500-700 г

лук репчатый — 1-2 головки

яйцо — 2 шт.

мука — 2-3 ст. ложки

Приготовление:

Обжариваем лук, добавляем к нему специи и присоединяем к фаршу. Разбиваем два яйца, добавляем муку и все тщательно перемешиваем. Форму смазываем растительным маслом или выстилаем фольгой, выкладываем массу в форму и ставим в духовку, предварительно разогретую до 190 градусов. Запекать минут 35-40. Как будет готово, достаем и режем порционно.

«Ленивые» голубцы

Нам потребуется:

фарш — 600 г

рис — 1 стакан

капуста — 0,5 кочана

лук репчатый — 1 шт.

яйца — 2 шт.

крахмал — 1 ст. ложка

соль, специи

Соус:

томатный сок/банка лечо

сметана

Приготовление:

Отварить рис. Это, пожалуй самый затратный по времени фрагмент приготовления ленивых голубцов. Как вариант — запарьте несколько ложек кускуса, это будет быстрее и по вкусу интересней. В фарш добавить рис/кускус, нарезанную капусту (обдайте ее кипятком), нашинкованный лук, яйца, соль, крахмал. Все очень хорошо перемешайте.

Сформируйте котлетки, обжарьте их на сковородке (эту опцию тоже можно пропустить), затем переложите в форму для запекания, полейте соусом (смешать сок со сметаной или лечо) — и в духовку на 30 минут.

«Ленивый» плов

Нам потребуется:

булгур — 1 стакан

курица-гриль — 400 г

лук репчатый — 1 шт.

сладкий перец — 2 шт.

помидоры — 3 шт.

чеснок — 1-2 головки

зира и кориандр — по 1 ч. ложке

черный перец, соль — по вкусу

растительное масло

петрушка, кинза

Приготовление:

На растительном масле обжарить чеснок. Разобрать курицу и немного обжарить. Всыпать и обжарить лук, добавить специи, нарезанный полосками сладкий перец, через пару минут — помидоры. Через пять минут влить литр кипятка, довести до кипения, всыпать булгур, готовить на малом огне, пока булгур не впитает всю воду. Подавать, посыпав петрушкой, кинзой.

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