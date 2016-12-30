А еще на Рождество в дом было принято звать самых родных и близких, тех, кого искренне любишь и готов за них в огонь и в воду. У вас ожидаются именно такие гости, а рожественский состав вокруг праздничного стола не меняется вот уже который год? Удивите дорогих людей новыми блюдами от шеф-повара ресторана «Грют» Ивана Кравец.
Паштет из куриной печени
Вам понадобится:
- куриная печень — 1 кг
- красный лук — 2 шт.
- тимьян — 2 веточки
- сливочное масло — 300 г
- оливковое масло — 100 мл
- яйца — 2 шт.
- портвейн — 30 мл
- соль и перец — по вкусу
Приготовление:
Обжарить красный лук с тимьяном в оливковом масле, затем добавить портвейн и выпарить получившуюся смесь. Положить обжаренный лук в миску. Добавить печень, яйца, сливочное масло, соль и перец. Измельчить до однородной массы погружным миксером, процедить, разлить по формам и запекать на водяной бане 1 час 20 минут при температуре 90 градусов.
Подать паштет с тостами и конфитюром.
Роллы из сельди с перепелиным яйцом
Вам понадобится:
- филе сельди — 40 г
- вареный картофель — 60 г
- вареная морковь — 60 г
- вареные перепелиные яйца — 3 шт.
- свекольный сок — 120 мл
- желатин — 4 г
- зеленый лук — несколько перьев
Приготовление:
Смешайте свекольный сок и желатин до полного растворения. Вылейте смесь в форму и поставьте в холодильник на несколько часов.
Нарежьте сельдь полосками, натрите картофель и морковь на терке. Выложите на «коврик» из свекольного желе майонез, картофель, морковь, перья лука, сельдь. Аккуратно заверните ролл и разрежьте его на несколько частей.
Украсьте блюдо перепелиными яйцами.
Дорадо с киноа
Вам понадобится:
- филе дорадо — 1 шт.
- киноа — 100 г
- сливки — 50 мл
- цветная капуста — 200 г
- брокколи — несколько соцветий
- оливковое масло — 100 мл
- соль и перец — по вкусу
Приготовление:
Очистить дорадо и нарезать. Приготовить рыбу на пару. Отварить киноа до готовности в большом количестве воды. Отварить цветную капусту, добавить оливковое масло и измельчить блендером. Готовую кашу смешать со сливками и соусом из цветной капусты, добавить соль и перец. Выложить кашу на тарелку, сверху положить филе дорадо, рядом поместить отварные соцветия брокколи.
Утка в мандариновом соусе с яблоками и грушами
Вам понадобится:
- утиные ножки — 400 г
- тимьян — две веточки
- чеснок — два зубчика
- яблоки — 200 г
- груши — 200 г
- сливочное масло — 100 г
- корица — 10 г
- бадьян — несколько штук
- сахар — 100 г
- мед — 1 ст. ложка
- мандарины — 7 шт.
Приготовление:
Утиные ножки необходимо томить в масле с тимьяном и чесноком 15 часов при температуре 80 градусов. Яблоки и груши нарезать дольками и обжарить на сливочном масле с корицей, сахаром с медом. Выжать сок из мандаринов, добавить сахар, корицу и бадьян. Довести до кипения, помешивая. Выпаривать на среднем огне, пока смесь не загустеет. Карамелизованные фрукты выложить на тарелку, на них положить утку и полить соусом.
Мандариновый чизкейк
Вам понадобится:
- печенье «Юбилейное» и курабье молотое — 1 стакан
- сливочное масло — 100 г
- творожный сыр — 500 г
- сливки — 100 мл
- яйца — 2 шт.
- сахарная пудра — 500 г
- мандарины — 4 шт.
Приготовление:
Сделать песочную основу из молотого печенья и сливочного масла. Взбить крем из сыра с добавлением сливок, яиц и сахарной пудры. Добавить дольки двух мандаринов. Залить песочную основу получившейся массой и запекать 1 час 20 минут при температуре 120 градусов. Оставить в холодильнике на ночь. Украсить дольками мандарина перед подачей.