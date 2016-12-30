Рождество на Руси ждали весь год и готовились к нему основательно. В рождественские дни основными блюдами были блюда из свинины, из субпродуктов. Готовили холодец и заливное. Почетное место на рождественском столе занимали пирожки и пироги с различной начинкой: с кашей, яйцами, мясом, рыбой, мозгами, а также с капустой, картофелем, творогом и ягодами.

А еще на Рождество в дом было принято звать самых родных и близких, тех, кого искренне любишь и готов за них в огонь и в воду. У вас ожидаются именно такие гости, а рожественский состав вокруг праздничного стола не меняется вот уже который год? Удивите дорогих людей новыми блюдами от шеф-повара ресторана «Грют» Ивана Кравец.

Паштет из куриной печени

Вам понадобится:

куриная печень — 1 кг

красный лук — 2 шт.

тимьян — 2 веточки

сливочное масло — 300 г

оливковое масло — 100 мл

яйца — 2 шт.

портвейн — 30 мл

соль и перец — по вкусу

Приготовление:

Обжарить красный лук с тимьяном в оливковом масле, затем добавить портвейн и выпарить получившуюся смесь. Положить обжаренный лук в миску. Добавить печень, яйца, сливочное масло, соль и перец. Измельчить до однородной массы погружным миксером, процедить, разлить по формам и запекать на водяной бане 1 час 20 минут при температуре 90 градусов.

Подать паштет с тостами и конфитюром.

Роллы из сельди с перепелиным яйцом

Вам понадобится:

филе сельди — 40 г

вареный картофель — 60 г

вареная морковь — 60 г

вареные перепелиные яйца — 3 шт.

свекольный сок — 120 мл

желатин — 4 г

зеленый лук — несколько перьев

Приготовление:

Смешайте свекольный сок и желатин до полного растворения. Вылейте смесь в форму и поставьте в холодильник на несколько часов.

Нарежьте сельдь полосками, натрите картофель и морковь на терке. Выложите на «коврик» из свекольного желе майонез, картофель, морковь, перья лука, сельдь. Аккуратно заверните ролл и разрежьте его на несколько частей.

Украсьте блюдо перепелиными яйцами.

Дорадо с киноа

Вам понадобится:

филе дорадо — 1 шт.

киноа — 100 г

сливки — 50 мл

цветная капуста — 200 г

брокколи — несколько соцветий

оливковое масло — 100 мл

соль и перец — по вкусу

Приготовление:

Очистить дорадо и нарезать. Приготовить рыбу на пару. Отварить киноа до готовности в большом количестве воды. Отварить цветную капусту, добавить оливковое масло и измельчить блендером. Готовую кашу смешать со сливками и соусом из цветной капусты, добавить соль и перец. Выложить кашу на тарелку, сверху положить филе дорадо, рядом поместить отварные соцветия брокколи.

Утка в мандариновом соусе с яблоками и грушами

Вам понадобится:

утиные ножки — 400 г

тимьян — две веточки

чеснок — два зубчика

яблоки — 200 г

груши — 200 г

сливочное масло — 100 г

корица — 10 г

бадьян — несколько штук

сахар — 100 г

мед — 1 ст. ложка

мандарины — 7 шт.

Приготовление:

Утиные ножки необходимо томить в масле с тимьяном и чесноком 15 часов при температуре 80 градусов. Яблоки и груши нарезать дольками и обжарить на сливочном масле с корицей, сахаром с медом. Выжать сок из мандаринов, добавить сахар, корицу и бадьян. Довести до кипения, помешивая. Выпаривать на среднем огне, пока смесь не загустеет. Карамелизованные фрукты выложить на тарелку, на них положить утку и полить соусом.

Мандариновый чизкейк

Вам понадобится:

печенье «Юбилейное» и курабье молотое — 1 стакан

сливочное масло — 100 г

творожный сыр — 500 г

сливки — 100 мл

яйца — 2 шт.

сахарная пудра — 500 г

мандарины — 4 шт.

Приготовление:

Сделать песочную основу из молотого печенья и сливочного масла. Взбить крем из сыра с добавлением сливок, яиц и сахарной пудры. Добавить дольки двух мандаринов. Залить песочную основу получившейся массой и запекать 1 час 20 минут при температуре 120 градусов. Оставить в холодильнике на ночь. Украсить дольками мандарина перед подачей.