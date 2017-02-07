Все эти вкусные легкие блюда приготовил наш эксперт — шеф-повар сети магазинов «Город-сад» Максим Голосов.

Максим Голосов шеф-повар

Запеченная индейка

Вам понадобится:

  • филе индейки — 1кг
  • соевый соус — 50 г
  • масло оливковое — 40 г
  • чеснок — 20 г
  • имбирь — 20 г
  • перец черный
  • тимьян (ветка)
  • розмарин (ветка)

Приготовление:

Филе индейки маринуется в смеси соевого соуса, оливкового масла, чеснока и имбиря с добавлением пряных трав в течение двух-трех часов. После вкладывается в вакуумный пакет и помещается в су-вид (низкотемпературная обработка, как вариант — в холодильник на нижнюю полку) на два-три часа. После чего индейка обжаривается на гриле.

Котлеты из нута

Вам понадобится:

  • лук-шалот — 200 г
  • капуста кейл — 200 г
  • нут отварной — 800 г
  • масло растительное — 100 мл
  • соль — 10 г
  • семя льна — 20 г
  • порошок чесночный — 7 г
  • тахини паста — 30 г
  • кумин сухой — 3 г
  • панировка панко — 200 г
  • мука нутовая — 100 г

Приготовление:

Нут отварной прокручиваем через мясорубку с мелкой решеткой. Отдельно нарезаем мелкими кубиками лук, капусту кейл, затем жарим на растительном масле с добавлением соли, кумина, потом остужаем. Далее перемешиваем прокрученный нут с обжаркой (лук, капуста кейл, соль, кумин), добавляем муку из нута, семена льна, тахини. Тщательно перемешиваем и формируем биточки по 40 граммов, затем обваливаем в сухарях и жарим на растительном масле с обеих сторон до золотистой корочки. Подаем с томатным соусом.

 

Брокколи гриль

Вам понадобится:

  • брокколи
  • вода

Приготовление:

Брокколи разобрать на соцветия, бланшировать в кипящей воде одну-две минуты, после сразу остудить в воде со льдом. Затем быстро обжарить на разогретом гриле.

 

Лапша соба с индейкой

Вам понадобится:

  • лапша соба отварная — 100 г
  • баклажаны — 30 г
  • перец свежий болгарский — 30 г
  • брокколи — 30 г
  • индейка — 50 г
  • соус соевый — 5 г
  • соус унаги — 5 г
  • масло кунжутное — 5 г
  • петрушка — 3 г
  • кунжут белый/черный — 2 г
  • лук зеленый — 5 г

Приготовление:

Варим лапшу до состояния аль денте. Затем обжариваем овощи, нарезанные длинной соломкой, до полуготовности, и смешиваем с лапшой и обжаренной индейкой, добавляем соусы и тщательно перемешиваем. Выкладываем в тарелку и посыпаем сверху жареным кунжутом.

Мини-ролл с курицей

Вам понадобится:

  • лаваш — 1 шт.
  • гуакохумус — 20 г
  • тыква печеная — 10 г
  • авокадо — 10 г
  • соевые ростки — 5 г
  • морковь — 70 г
  • куриное филе су-вид\вареная\гриль — 30 г

Приготовление:

Овощи и филе нарезаются мелкой соломкой. Лаваш промазываем гуакохумусом, выкладываем все ингредиенты и закручиваем в лаваш.

Фото: istockphoto.com