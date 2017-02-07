Возвращаетесь с работы поздно и не можете отказаться от ночного перекуса? Passion.ru собрал для вас рецепты диетических блюд, которые можно и нужно есть на ночь.

Все эти вкусные легкие блюда приготовил наш эксперт — шеф-повар сети магазинов «Город-сад» Максим Голосов.

Максим Голосов шеф-повар

Запеченная индейка

Вам понадобится:

филе индейки — 1кг

соевый соус — 50 г

масло оливковое — 40 г

чеснок — 20 г

имбирь — 20 г

перец черный

тимьян (ветка)

розмарин (ветка)

Приготовление:

Филе индейки маринуется в смеси соевого соуса, оливкового масла, чеснока и имбиря с добавлением пряных трав в течение двух-трех часов. После вкладывается в вакуумный пакет и помещается в су-вид (низкотемпературная обработка, как вариант — в холодильник на нижнюю полку) на два-три часа. После чего индейка обжаривается на гриле.

Котлеты из нута

Вам понадобится:

лук-шалот — 200 г

капуста кейл — 200 г

нут отварной — 800 г

масло растительное — 100 мл

соль — 10 г

семя льна — 20 г

порошок чесночный — 7 г

тахини паста — 30 г

кумин сухой — 3 г

панировка панко — 200 г

мука нутовая — 100 г

Приготовление:

Нут отварной прокручиваем через мясорубку с мелкой решеткой. Отдельно нарезаем мелкими кубиками лук, капусту кейл, затем жарим на растительном масле с добавлением соли, кумина, потом остужаем. Далее перемешиваем прокрученный нут с обжаркой (лук, капуста кейл, соль, кумин), добавляем муку из нута, семена льна, тахини. Тщательно перемешиваем и формируем биточки по 40 граммов, затем обваливаем в сухарях и жарим на растительном масле с обеих сторон до золотистой корочки. Подаем с томатным соусом.

Брокколи гриль

Вам понадобится:

брокколи

вода

Приготовление:

Брокколи разобрать на соцветия, бланшировать в кипящей воде одну-две минуты, после сразу остудить в воде со льдом. Затем быстро обжарить на разогретом гриле.

Лапша соба с индейкой

Вам понадобится:

лапша соба отварная — 100 г

баклажаны — 30 г

перец свежий болгарский — 30 г

брокколи — 30 г

индейка — 50 г

соус соевый — 5 г

соус унаги — 5 г

масло кунжутное — 5 г

петрушка — 3 г

кунжут белый/черный — 2 г

лук зеленый — 5 г

Приготовление:

Варим лапшу до состояния аль денте. Затем обжариваем овощи, нарезанные длинной соломкой, до полуготовности, и смешиваем с лапшой и обжаренной индейкой, добавляем соусы и тщательно перемешиваем. Выкладываем в тарелку и посыпаем сверху жареным кунжутом.

Мини-ролл с курицей

Вам понадобится:

лаваш — 1 шт.

гуакохумус — 20 г

тыква печеная — 10 г

авокадо — 10 г

соевые ростки — 5 г

морковь — 70 г

куриное филе су-вид\вареная\гриль — 30 г

Приготовление:

Овощи и филе нарезаются мелкой соломкой. Лаваш промазываем гуакохумусом, выкладываем все ингредиенты и закручиваем в лаваш.

Фото: istockphoto.com