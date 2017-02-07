Все эти вкусные легкие блюда приготовил наш эксперт — шеф-повар сети магазинов «Город-сад» Максим Голосов.
Запеченная индейка
Вам понадобится:
- филе индейки — 1кг
- соевый соус — 50 г
- масло оливковое — 40 г
- чеснок — 20 г
- имбирь — 20 г
- перец черный
- тимьян (ветка)
- розмарин (ветка)
Приготовление:
Филе индейки маринуется в смеси соевого соуса, оливкового масла, чеснока и имбиря с добавлением пряных трав в течение двух-трех часов. После вкладывается в вакуумный пакет и помещается в су-вид (низкотемпературная обработка, как вариант — в холодильник на нижнюю полку) на два-три часа. После чего индейка обжаривается на гриле.
Котлеты из нута
Вам понадобится:
- лук-шалот — 200 г
- капуста кейл — 200 г
- нут отварной — 800 г
- масло растительное — 100 мл
- соль — 10 г
- семя льна — 20 г
- порошок чесночный — 7 г
- тахини паста — 30 г
- кумин сухой — 3 г
- панировка панко — 200 г
- мука нутовая — 100 г
Приготовление:
Нут отварной прокручиваем через мясорубку с мелкой решеткой. Отдельно нарезаем мелкими кубиками лук, капусту кейл, затем жарим на растительном масле с добавлением соли, кумина, потом остужаем. Далее перемешиваем прокрученный нут с обжаркой (лук, капуста кейл, соль, кумин), добавляем муку из нута, семена льна, тахини. Тщательно перемешиваем и формируем биточки по 40 граммов, затем обваливаем в сухарях и жарим на растительном масле с обеих сторон до золотистой корочки. Подаем с томатным соусом.
Брокколи гриль
Вам понадобится:
- брокколи
- вода
Приготовление:
Брокколи разобрать на соцветия, бланшировать в кипящей воде одну-две минуты, после сразу остудить в воде со льдом. Затем быстро обжарить на разогретом гриле.
Лапша соба с индейкой
Вам понадобится:
- лапша соба отварная — 100 г
- баклажаны — 30 г
- перец свежий болгарский — 30 г
- брокколи — 30 г
- индейка — 50 г
- соус соевый — 5 г
- соус унаги — 5 г
- масло кунжутное — 5 г
- петрушка — 3 г
- кунжут белый/черный — 2 г
- лук зеленый — 5 г
Приготовление:
Варим лапшу до состояния аль денте. Затем обжариваем овощи, нарезанные длинной соломкой, до полуготовности, и смешиваем с лапшой и обжаренной индейкой, добавляем соусы и тщательно перемешиваем. Выкладываем в тарелку и посыпаем сверху жареным кунжутом.
Мини-ролл с курицей
Вам понадобится:
- лаваш — 1 шт.
- гуакохумус — 20 г
- тыква печеная — 10 г
- авокадо — 10 г
- соевые ростки — 5 г
- морковь — 70 г
- куриное филе су-вид\вареная\гриль — 30 г
Приготовление:
Овощи и филе нарезаются мелкой соломкой. Лаваш промазываем гуакохумусом, выкладываем все ингредиенты и закручиваем в лаваш.
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