Есть фильмы, которые смотреть голодными воспрещается. Именно такую подборку «вкусного» кино, где аппетитные блюда готовят лучшие в мире повара и одновременно потрясающее актеры, Passion.ru и подготовил для вас. Приятного просмотра и аппетита!

«Шеф»

Режиссер фильма Даниэль Коэн хотел видеть в главной роли только Жана Рено. А потому съемочной группе пришлось на некоторое время отложить съемки и подождать, пока звезда освободится. Второй главный герой, актер Микаэль Юн, даже брал уроки кулинарного мастерства у знаменитого французского шеф-повара Алена Дюкасса, чтобы играть убедительнее.

Легендарный шеф-повар знаменитого ресторана стоит перед выбором: уделять больше внимания воспитанию дочери или создать новое потрясающее весеннее меню и не лишиться одной из мишленовских звезд. Но гастрономическая муза никак не приходит, вместо нее повар встречает молодого строителя, который увлекается кулинарией — парень смог в точности воспроизвести рецепт султанки, который сам Лагард придумал еще в 1997 году. Удивительный тандем, вкусно, весело, бесподобно.

Давайте попробуем приготовить говядину с баклажанами для весеннего меню от подмастерья шефа. Вот рецепт.

«Пряности и страсти»

Жил был в Мумбаи мальчик Хасан. Его мама прекрасно готовила, у нее даже был свой ресторан, где посетителей угощали коронным блюдом: морскими ежами. «Морские ежи на вкус — сама жизнь, — говорила сыну женщина. — У жизни есть свой запах — тонкий и прекрасный». Мальчик слушал ее, рос, учился готовить и вырос прекрасным поваром.

Но семье не суждено было продолжать ресторанное дело в Индии, им пришлось переехать в маленький городок в Провансе. И открыть индийский ресторан прямо напротив знаменитого на всю округу ресторана «Плакучая ива». Конкуренция, пытливость юного ума и любовь к девушке по имени Маргарет, переплетение французской и индийской кухни — все невероятно интересно и вкусно в этом кино.

У хозяйки «Плакучей Ивы» мадам Малори есть своя стратегия, она знает как распознать, хорош ли повар. Малори просит человека приготовить омлет, пробует и делает вывод. Рецепт идеального омлета от мадам Малори здесь.

«Повар на колесах»

Карл Каспер, шеф-повар одного из самых крутых ресторанов Лос-Анджелеса, мечтает творить на своей кухне, но… Хозяин ресторана требует продавать и подавать «хиты»: эскалоп, ризотто, шоколадный фондан, французский луковый суп, салат фризе. Тем более что поужинать у них собирается знаменитый фуд-блогер. Визит, убийственная рецензия даже на «унылый» фондан — и Карл со всей командой остается без работы.

Отчаиваться нет времени, парни покупают фургон-ресторан и решают готовить на передвижной кухне сумасшедше вкусные сендвичи кубанос с соусом мохо. Так шеф не только начинает готовить то, что ему нравится, но и находит общий язык с маленьким сыном, на общение с которым раньше просто не было времени.

Попробуйте приготовить шоколадный фондан из этого фильма. Поверьте, этот смелый десерт с сюрпризом внутри у вас получится — главное, придерживаться рецепта, а он тут.

«Вкус жизни»

Шеф-повар Кейт Армстронг руководствуется в жизни теми же принципами, что и на кухне дорогого ресторана на Манхэттене: с поразительной скрупулезностью она управляет каждой сменой блюд, следя за приготовлением сотни из них, самостоятельно готовя изысканные соусы, приправляя и доводя каждое яство до абсолютного совершенства.

Но перфекционистской натуре Кейт предстоит серьезная проверка на прочность. Сначала в автокатастрофе погибает ее родная сестра и оставляет женщине на воспитание племянницу. Затем на ее кухне появляется дерзкий шеф-повар — бойкий и свободолюбивый Ник Палмер… Справится ли Кейт с ролью матери, сработаются ли две «хозяйки» на одной кухне? А пока давайте приготовим перепелов — любимое блюдо Армстронг, рецепт которого Кейт во всех нюансах поведала своему психоаналитику. Она — доктору, а мы — вам, кликайте сюда.

«Шеф Адам Джонс»

Американский эмигрант благодаря своим выдающимся способностям в кулинарии становится одним из самых лучших шеф-поваров Парижа. Престиж заведения поднимается до небес. Но слава вперемешку с ответственностью — тяжкий груз. Молодой человек пускается во все тяжкие, результат не заставляет долго себя ждать: ресторан закрывают. Нажив себе немало врагов, герой бежит в Новый Орлеан, где постепенно приходит в себя, работает на подхвате в устричном баре. Спустя три года Адам решает взять у жизни реванш и отправляется в Лондон, чтобы снова собрать всю крутую команду и открыть лучший ресторан в мире.

Один из рецептов, который прост, но требует от повара понимания в специях и умения их грамотно сочетать, — конек Джонса. Попробуйте и вы: спагетти болоньезе. Вот рецепт.

Фото: kinopoisk