Алан Вонг

Не самый известный, но самый богатый шеф-повар, включенный в список «Форбс», — его состояние оценивается в полтора миллиарда долларов! Вонг — владелец всего трех ресторанов: два заведения в США и одно в Японии. Но очередь из желающих в них попасть формируется за несколько месяцев. Это неудивительно, ведь Алан — любимый повар Барака Обамы, а его гастрономическую фиесту, луау, устраивали в Белом доме. Юный Вонг изучал кулинарию в колледже, сразу поняв, что кухня — его призвание. Из Гонолулу, откуда Алан родом, он отправился в Нью-Йорк, где постигал мастерство под руководством Андре Солтнера. Затем будущий миллиардер вернулся на родину, намереваясь стать преподавателем в альма-матер, но его сразу же пригласили на работу в крупный ресторан. Слава о кулинарных талантах быстро распространилась среди местных жителей, люди шли не в ресторан, а к шеф-повару, и Алан решился открыть собственное заведение. И не прогадал!

Секретов у Вонга немало, многие из них хранятся почище чем пароль от банковского сейфа. Но кое-что общественности все же известно. Например, правило «пяти компонентов», которого свято придерживается Алан: в блюде не должно быть более пяти главных ингредиентов. Стиль шефа — сочетание французской кухни и этнических гавайских нюансов. Например, в классический французский соус из ягод и вина он добавляет васаби. А, казалось бы, рутинный соус гуакамоле — ну что тут можно изобрести? Можно, доказывает Алан Вонг. Делимся рецептом!

Гуакамоле

Вам потребуется:

Авокадо – 2 шт.

Помидоры – 100 г

Белый лук – 100 г

Зеленый лук (без белой части) – 50 г

Сок лайма – 2 ст. ложки

Измельченный имбирь – 2 ст. ложки

Измельченная кинза – 2 ст. ложки

Растительное масло – 1 ст. ложка

Измельченный перец чиили – 1 ст. ложка

Саке – 3 ст. ложки

Чеснок – 1 зубчик

Соль – 1 ч. ложка

Приготовление:

Авокадо мелко нарезать (ни в коем случае не пользоваться блендером, нужно именно нарезать, а не пюрировать), мелко нарезать белый репчатый лук, зеленый лук, помидоры, перец чили, имбирь и чеснок натереть на мелкой терке. Все ингредиенты смешать. В результате гуакамоле больше напоминает гавайскую сальсу. А благодаря саке, лайму и перцу чили закуска хранится около двух суток! Свой гуакамоле Алан Вонг подает с обжаренными на гриле королевскими креветками. Вкуснотища!