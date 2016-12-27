Какое блюдо может обойтись без приправ! Традиционные «соль-перец по вкусу» можно встретить в любом рецепте. А что еще из специй должно быть на кухне у любой хозяйки?

Лавровый лист

Сушеные листья лавра знакомы с детства: каждый первым делом извлекал их из своей тарелки с супом вместе с горошинками перца. Но заслуживает ли эта специя такого пренебрежения?

Лавр люди выращивают с древних времен, ветвями именно этого дерева венчали головы императоров, героев и атлетов в Древних Греции и Риме. Слово «лауреат» — «увенчанный лаврами» — произошло от слова «лавр». Существовало поверье, что лавровый лист спасает от удара молнии. Легедна гласит: римский император Тибериус во время раскатов грома надевал лавровый венок и заползал под кровать.

Необычное применение:

лавровый лист является идеальным средством, избавляющим от вредителей: один или два листика, вложенные в сосуд с мукой, рисом или другими продуктами, отпугивают вредных насекомых;

из лавра готовят настои, маски. Хорош лист и для купания. Для этого возьмите лавровые листья, положите их в льняной мешочек и бросьте его в горячую ванну. Через некоторое время, когда вода остынет, выньте мешочек и примите ванну;

если добавить маленький кусочек лаврушки в крепко заваренный чай, получится очень пикантный напиток.

Обычное: кладут в суп за несколько минут до того, как выключить под кастрюлей огонь. В некоторые супы лаврушка не добавляется, например, в куриный бульон.

Перец

Тысячелетия черный перец известен на своей родине, в Индии. Именно оттуда он постепенно распространился по всему миру — в Европу, Ближний Восток, Африку. В средние века эта специя имела огромную ценность, из-за чего было много мошенников, желавших обогатиться.

Во Франции, к примеру, покупая черный перец, можно было наткнуться на подделку — смесь порошков можжевельника, кориандра и черного перца. Власти Западной Европы прибегали к суровым наказаниям — в Германии, например, такого торговца закапывали живьем.

Черный перец однажды даже оказал влияние на ход истории! После открытия португальцами морского пути в Индию, рынок пряностей попал под контроль Португалии. Менее чем через сто лет после этого господство над «землей перца» устанавливают голландцы. В голландском языке до сих пор словом peperduur обозначают что-то очень дорогое. Позднее эстафету подхватили американцы, которые сыграли главную роль в торговле специей в первой половине 19 века.

Необычное применение:

перец является замечательным средством для борьбы с несварением желудка, нарушениями обмена веществ. При проблемах с животом следует принять столовую ложку топленого молока, смешанного со щепоткой молотого черного перца;

наружное применение настойки приправы помогает справиться со многими кожными заболеваниями, в том числе и витилиго;

с проблемой выпадения волос поможет справиться такой рецепт: одну столовую ложку свежемолотой приправы смешать с таким же количеством морской соли. Разбавить смесь луковым соком до пастообразного состояния и втереть получившуюся кашицу в корни волос приблизительно на полчаса перед мытьем головы. Такую маску следует повторять два раза в неделю в течение двух-трех месяцев.

Обычное: перец горошком добавляют в блюдо при закипании воды из расчета три горошины на литр.

Гвоздика

Необычные на вид почки гвоздичного дерева славятся не только жгучим вкусом и пряным ароматом, но и своим лечебным действием. Растение упоминалось еще за полторы тысячи лет до новой эры в аюрведических трактатах. В частности, ее рекомендовали для освежения дыхания, было просто неприлично прийти в императорский дворец, не пожевав гвоздичный бутончик. Ее широко применяли как лекарство от зубной боли.

Пряность в свое время оказывала влияние на дипломатические отношения между странами. Известно, что император Константин подарил немного гвоздики Папе Сильвестру I как величайшую драгоценность. А португальцы и голландцы вели ожесточенные войны за владение островами, где растут пряности, и за обладание монопольной торговлей.

Необычное применение:

гвоздику боятся многие болезнетворные микроорганизмы — это хорошее антибактериальное средство. Эффективно применять отвар гвоздики с целью профилактики гриппа;

замечательным рецептом с гвоздикой является глинтвейн, который является не только вкусным и ароматным напитком, но и хорошим средством для профилактики заболеваний сердца. Рецептов глинтвейна много, но чаще всего используют гвоздику и корицу. Самый классический рецепт: взять 0,5 л качественного красного вина, довести его до кипения, но не кипятить. Добавить пять бутонов гвоздики, немного корицы, дать настояться около 10 минут. Разлить по чашкам и наслаждаться напитком!

Обычное: гвоздику часто применяют при консервации. Если вы впервые используете рецепт, то кладите не больше пары штук, у гвоздики очень сильный вкус.

Горчица

Горчица — одна из древнейших специй. По некоторым данным, еще в 3000 году до новой эры горчичные семена использовались в индийской кухне. Горчица культивировалась и употреблялась в пищу в Древнем Риме, была известна во Франции во времена Карла Великого, а также в Англии и Германии в 12 веке. И даже в Библии рассказывается о человеке, который «был так же стоек в своей вере, как горчичное зернышко». Метафора горчичного дерева присутствует и в писаниях других религий.

Сохранился любопытный факт «участия» горчицы в военных переговорах. Так, однажды персидский царь Дарий послал Александру Македонскому в качестве вызова мешок семян кунжута. Посылка должна была намекнуть противнику на несметное количество воинов в армии персов. Но в качестве ответного послания Дарию был отправлен небольшой мешочек семян горчицы, который был призван ответить, что меньшее по численности войско Александра, тем не менее, намного горячее в бою.

Необычное применение:

использовать горчицу можно в качестве маринада при тушении или жарке мяса. Это предотвратит вытекание мясного сока, готовый продукт не будет сухим и жестким. Для получения нежного и сочного жаркого достаточно промариновать в этой приправе птицу, свинину или говядину в течение 30 минут;

засоленные огурцы с добавлением горчицы станут хрустящими. Особый пикантный привкус придаст пряность консервированным баклажанам, помидорам или капусте;

на кухне горчица зарекомендовала себя как органическое средство для мытья посуды. Она хорошо абсорбирует жиры. Сухую пряность разводят водой до состояния кашицы, с помощью губки наносят на посуду и оставляют на 7-10 минут, затем смывают теплой водой.

Обычное: семена горчицы используются для приготовления домашней горчицы, остроту которой вы можете корректировать с помощью растительного масла.

Корица

В наше время корица стала неотъемлемым элементом при создании десертов и лакомств. Как раз сейчас пора имбирного печенья и согревающего в зимние холода глинтвейна. И это лишь малая часть лакомств, в приготовлении которых корица играет важную роль. Однако раньше корицу использовали не только как пряность.

Древние греки ценили ее как лекарственное средство, она входила в состав духов. Тогда корицу знали под названием «киннамон» — «безупречная пряность», откуда появилось и латинское название Cinnamomum. В Древнем Риме специю тоже использовали в парфюмерных композициях. Пряность ценилась там дороже серебра, о чем свидетельствует римский историк Плиний Старший.

Необычное применение:

медиками доказано, что если съесть большое количество корицы, можно вызвать сокращение матки. Именно поэтому после родов молодым мамам рекомендуют употреблять корицу, чтобы очистить родовые пути. Во время грудного вскармливания употребление данной специи будет способствовать повышению количества грудного молока;

при регулярном употреблении в пищу корица ускоряет обмен веществ, а при правильно составленном рационе еще и способствует сжиганию жировых отложений;

принято считать, что запах корицы оказывает благотворное влияние на психику человека, позволяет нормализовать его эмоциональное состояние. Запах корицы расслабляет, успокаивает, избавляет от чувства одиночества, страха, вселяет в человека ощущение защищенности и уверенности.

Обычно: корицу чаще всего добавляют в выпечку, кофе и глинтвейн. Хорошо, если дома у вас всегда есть пакетик молотой корицы.

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