Необычные завтраки нашим читателям представляет Пиленков Сергей, шеф- повар  сети магазинов полезных продуктов "Город-Сад".

Сергей Пиленков шеф-повар

Белковый скрэмбл с овощами

Вам понадобится:

  • Яйца — 3 шт.
  • Шпинат свежий — 4 г
  • Перец запеченный — 20 г
  • Кедровые орехи — 20 г
  • Растительное масло — 15 г
  • Соль — 1 г
  • Капуста брокколи — 10 г

Приготовление:

Отделяем белки от желтков, взбиваем белки, подогреваем на сковороде в течение 2 минут, затем добавляем нарезанный шпинат и украшаем орехами, брокколи и перцем.

Запеканка с апельсином

  • Вам понадобится:
  • Творог — 750 г
  • Молоко — 375 мл
  • Кукурузный крахмал — 50 г
  • Очищенные апельсины — 250 г
  • Сироп топинамбура — 120 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Цедра апельсина — 38 г

Приготовление:

Смешиваем вместе творог, молоко, крахмал и цедру, все это перемешиваем до однородного состояния. Выкладываем получившуюся массу в формочки, украшаем сверху апельсином и запекаем при температуре 180 градусов 10-12 минут.

Каша из киноа

  • Отварная киноа - 110 г
  • Кокосовое молоко - 120 г
  • Миндаль — 3 г
  • Орех пекан - 3 г
  • Финики - 2 г
  • Изюм - 2 г
  • Вяленая клюква — 3 г
  • Сушеный инжир — 3 г
  • Сушеная клюква — 3 г
  • Сироп топинамбура — 8 г

Приготовление:

Варим киноа в кокосовом молоке в течение 10-15 минут, добавляем сироп топинамбура, украшаем кашу орехами и сухофруктами.

Овсяная каша с какао на миндальном молоке

  • Миндальное молоко — 150 г
  • Геркулес — 75 г
  • Сироп топинамбура — 20 г
  • Соль — 1 г
  • Какао-масло натуральное 10 г

Приготовление:

Отварить овсяную крупу в миндальном молоке с добавлением какао-масла. Затем добавить соль и сироп топинамбура.

Рисовый пудинг с корицей и кэробом

  • Круглозерный рис 100 г
  • Кокосовое молоко — 60 мл
  • Кэроб молотый — 40 г
  • Корица молотая — 3 г
  • Сироп топинамбура — 3 г
  • Клубника — 20 г
  • Миндаль — 3 г
  • Мята — 1 г
  • Кокосовая стружка — 1 г

Приготовление:

Предварительно замочить рис на 3 часа. Затем поставить вариться до готовности в течение 10-15 минут, после чего добавить кокосовое молоко, кэроб, корицу и украсить ягодами и веточкой мяты.

 

Фото: shutterstock.com, архив магазина