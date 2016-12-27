Необычные завтраки нашим читателям представляет Пиленков Сергей, шеф- повар сети магазинов полезных продуктов "Город-Сад".
Белковый скрэмбл с овощами
Вам понадобится:
- Яйца — 3 шт.
- Шпинат свежий — 4 г
- Перец запеченный — 20 г
- Кедровые орехи — 20 г
- Растительное масло — 15 г
- Соль — 1 г
- Капуста брокколи — 10 г
Приготовление:
Отделяем белки от желтков, взбиваем белки, подогреваем на сковороде в течение 2 минут, затем добавляем нарезанный шпинат и украшаем орехами, брокколи и перцем.
Запеканка с апельсином
- Вам понадобится:
- Творог — 750 г
- Молоко — 375 мл
- Кукурузный крахмал — 50 г
- Очищенные апельсины — 250 г
- Сироп топинамбура — 120 г
- Яйцо — 1 шт.
- Цедра апельсина — 38 г
Приготовление:
Смешиваем вместе творог, молоко, крахмал и цедру, все это перемешиваем до однородного состояния. Выкладываем получившуюся массу в формочки, украшаем сверху апельсином и запекаем при температуре 180 градусов 10-12 минут.
Каша из киноа
- Отварная киноа - 110 г
- Кокосовое молоко - 120 г
- Миндаль — 3 г
- Орех пекан - 3 г
- Финики - 2 г
- Изюм - 2 г
- Вяленая клюква — 3 г
- Сушеный инжир — 3 г
- Сушеная клюква — 3 г
- Сироп топинамбура — 8 г
Приготовление:
Варим киноа в кокосовом молоке в течение 10-15 минут, добавляем сироп топинамбура, украшаем кашу орехами и сухофруктами.
Овсяная каша с какао на миндальном молоке
- Миндальное молоко — 150 г
- Геркулес — 75 г
- Сироп топинамбура — 20 г
- Соль — 1 г
- Какао-масло натуральное 10 г
Приготовление:
Отварить овсяную крупу в миндальном молоке с добавлением какао-масла. Затем добавить соль и сироп топинамбура.
Рисовый пудинг с корицей и кэробом
- Круглозерный рис 100 г
- Кокосовое молоко — 60 мл
- Кэроб молотый — 40 г
- Корица молотая — 3 г
- Сироп топинамбура — 3 г
- Клубника — 20 г
- Миндаль — 3 г
- Мята — 1 г
- Кокосовая стружка — 1 г
Приготовление:
Предварительно замочить рис на 3 часа. Затем поставить вариться до готовности в течение 10-15 минут, после чего добавить кокосовое молоко, кэроб, корицу и украсить ягодами и веточкой мяты.
Фото: shutterstock.com, архив магазина