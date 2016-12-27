Первые январские дни неторопливы и уютны. Самое время, проснувшись попозже, собраться позавтракать всей семьей. Passion.ru дарит вам идеи рождественских завтраков для всей семьи.

Необычные завтраки нашим читателям представляет Пиленков Сергей, шеф- повар сети магазинов полезных продуктов "Город-Сад".

Сергей Пиленков шеф-повар

Белковый скрэмбл с овощами

Вам понадобится:

Яйца — 3 шт.

Шпинат свежий — 4 г

Перец запеченный — 20 г

Кедровые орехи — 20 г

Растительное масло — 15 г

Соль — 1 г

Капуста брокколи — 10 г

Приготовление:

Отделяем белки от желтков, взбиваем белки, подогреваем на сковороде в течение 2 минут, затем добавляем нарезанный шпинат и украшаем орехами, брокколи и перцем.

Запеканка с апельсином

Вам понадобится:

Творог — 750 г

Молоко — 375 мл

Кукурузный крахмал — 50 г

Очищенные апельсины — 250 г

Сироп топинамбура — 120 г

Яйцо — 1 шт.

Цедра апельсина — 38 г

Приготовление:

Смешиваем вместе творог, молоко, крахмал и цедру, все это перемешиваем до однородного состояния. Выкладываем получившуюся массу в формочки, украшаем сверху апельсином и запекаем при температуре 180 градусов 10-12 минут.

Каша из киноа

Отварная киноа - 110 г

Кокосовое молоко - 120 г

Миндаль — 3 г

Орех пекан - 3 г

Финики - 2 г

Изюм - 2 г

Вяленая клюква — 3 г

Сушеный инжир — 3 г

Сушеная клюква — 3 г

Сироп топинамбура — 8 г

Приготовление:

Варим киноа в кокосовом молоке в течение 10-15 минут, добавляем сироп топинамбура, украшаем кашу орехами и сухофруктами.

Овсяная каша с какао на миндальном молоке

Миндальное молоко — 150 г

Геркулес — 75 г

Сироп топинамбура — 20 г

Соль — 1 г

Какао-масло натуральное 10 г

Приготовление:

Отварить овсяную крупу в миндальном молоке с добавлением какао-масла. Затем добавить соль и сироп топинамбура.

Рисовый пудинг с корицей и кэробом

Круглозерный рис 100 г

Кокосовое молоко — 60 мл

Кэроб молотый — 40 г

Корица молотая — 3 г

Сироп топинамбура — 3 г

Клубника — 20 г

Миндаль — 3 г

Мята — 1 г

Кокосовая стружка — 1 г

Приготовление:

Предварительно замочить рис на 3 часа. Затем поставить вариться до готовности в течение 10-15 минут, после чего добавить кокосовое молоко, кэроб, корицу и украсить ягодами и веточкой мяты.

Фото: shutterstock.com, архив магазина