Чуррос с шоколадным соусом
От ресторана «Латинский квартал» и шеф-повара Роберто Хакомино Переса
Традиционное испанское блюдо, которое готовят в любом кафе страны, в любом городе, а также дома — как правило, на завтрак.
Вам понадобится:
- мука — 250 г
- вода — 350 г
- масло сливочное — 80 г
- яйца — 100 г
- сахар — 40 г
- соль — 2 г
- сахарная пудра — 3 г
Для соуса:
- темный шоколад 61% — 70 г
- сливки — 40 г
Приготовление:
Воду, сливочное масло и сахар поместите в сотейник, доведите до кипения. Медленно помешивая, добавьте муку небольшими порциями. Затем поместите массу в миксер и мешайте лопаткой, поэтапно добавляя два яйца, помешивайте с разницей в две-три минуты. Закрутите тесто в пищевую пленку и оставьте на два-три часа. Поместите тесто в кондитерский мешок с насадкой дозатором, затем сформируйте чурросы.
Жарьте во фритюре при температуре 180 градусов до образования золотистой корочки. Для соуса растопите темный шоколад с добавлением сливок. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой.
Шоколадный мусс
От сети сербских ресторанов «Никола Тесла»
Легкий, любимый европейцами десерт. Легко приготовить даже в домашних условиях. Дети его обожают.
Вам понадобится:
- сливки 33% — 750 мл
- шоколад — 750 г
- белок — 7 шт.
- сахарная пудра — 150 г
- бейлиз — 20 мл
Приготовление:
Взбиваем белок, добавляя постепенно сахарную пудру. Растапливаем шоколад на водяной бане, а сливки взбиваем до сгущения. Смешиваем белок, сливки, шоколад, добавляем бейлиз. Тщательно перемешиваем и отправляем в холодильник на ночь.