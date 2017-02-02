Вы любите десерт. Вы всегда заказываете его в ресторане, даже если ради этого утром придется пойти на пробежку. А еще вы обожаете шоколад — это то, что всегда поднимает вам настроение. Passion.ru подготовил для вас лучшую сладкую подборку шоколадных рецептов со всего мира.

Чуррос с шоколадным соусом

От ресторана «Латинский квартал» и шеф-повара Роберто Хакомино Переса

Традиционное испанское блюдо, которое готовят в любом кафе страны, в любом городе, а также дома — как правило, на завтрак.

Вам понадобится:

мука — 250 г

вода — 350 г

масло сливочное — 80 г

яйца — 100 г

сахар — 40 г

соль — 2 г

сахарная пудра — 3 г

Для соуса:

темный шоколад 61% — 70 г

сливки — 40 г

Приготовление:

Воду, сливочное масло и сахар поместите в сотейник, доведите до кипения. Медленно помешивая, добавьте муку небольшими порциями. Затем поместите массу в миксер и мешайте лопаткой, поэтапно добавляя два яйца, помешивайте с разницей в две-три минуты. Закрутите тесто в пищевую пленку и оставьте на два-три часа. Поместите тесто в кондитерский мешок с насадкой дозатором, затем сформируйте чурросы.

Жарьте во фритюре при температуре 180 градусов до образования золотистой корочки. Для соуса растопите темный шоколад с добавлением сливок. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой.

Шоколадный мусс

От сети сербских ресторанов «Никола Тесла»

Легкий, любимый европейцами десерт. Легко приготовить даже в домашних условиях. Дети его обожают.

Вам понадобится:

сливки 33% — 750 мл

шоколад — 750 г

белок — 7 шт.

сахарная пудра — 150 г

бейлиз — 20 мл

Приготовление:

Взбиваем белок, добавляя постепенно сахарную пудру. Растапливаем шоколад на водяной бане, а сливки взбиваем до сгущения. Смешиваем белок, сливки, шоколад, добавляем бейлиз. Тщательно перемешиваем и отправляем в холодильник на ночь.