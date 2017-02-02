Чуррос с шоколадным соусом 

От ресторана «Латинский квартал» и шеф-повара Роберто Хакомино Переса

Традиционное испанское блюдо, которое готовят в любом кафе страны, в любом городе, а также дома — как правило, на завтрак.

Вам понадобится:

  • мука — 250 г
  • вода — 350 г
  • масло сливочное — 80 г
  • яйца — 100 г
  • сахар — 40 г
  • соль — 2 г
  • сахарная пудра — 3 г

Для соуса:

Приготовление:

Воду, сливочное масло и сахар поместите в сотейник, доведите до кипения. Медленно помешивая, добавьте муку небольшими порциями. Затем поместите массу в миксер и мешайте лопаткой, поэтапно добавляя два яйца, помешивайте с разницей в две-три минуты. Закрутите тесто в пищевую пленку и оставьте на два-три часа. Поместите тесто в кондитерский мешок с насадкой дозатором, затем сформируйте чурросы.

Жарьте во фритюре при температуре 180 градусов до образования золотистой корочки. Для соуса растопите темный шоколад с добавлением сливок. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой.

 

Шоколадный мусс

От сети сербских ресторанов «Никола Тесла»

Легкий, любимый европейцами десерт. Легко приготовить даже в домашних условиях. Дети его обожают.

Вам понадобится:

  • сливки 33% — 750 мл
  • шоколад — 750 г
  • белок — 7 шт.
  • сахарная пудра — 150 г
  • бейлиз — 20 мл

Приготовление:

Взбиваем белок, добавляя постепенно сахарную пудру. Растапливаем шоколад на водяной бане, а сливки взбиваем до сгущения. Смешиваем белок, сливки, шоколад, добавляем бейлиз. Тщательно перемешиваем и отправляем в холодильник на ночь.