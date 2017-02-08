Совсем скоро наступит День всех влюбленных. Еще не решили, где провести его? Passion.ru подготовил для вас подборку ресторанов, где День святого Валентина празднуют необычно и вкусно. Выбирайте!

Коктейль «Купидон» и наручники

14 февраля в квест-кафе «КУСОЧКИ» пройдет по-особенному. Все пространство кафе будет усыпано разноцветными лепестками ароматных роз. Влюбленных будут встречать официанты-ангелы, а мимы станут отвечать за создание праздничного настроения и классные фотографии.

За признание в любви бармен будет дарить гостям специальный коктейль «Купидон». А те влюбленные, которые проведут весь романтический вечер прикованными друг к другу плюшевыми наручниками, получат подарки от шеф-повара Максима Горячева.

Более необычного и романтичного места для празднования Дня святого Валентина и не придумаешь.

Красное на белом

Белоснежное и алое — 14 февраля, в День святого Валентина, в ресторане «Балкон» всем гостям, а не только влюбленным парочкам, подарят сердца: десерт, визуально и по вкусу абсолютно безупречный. Сердца — это воздушный мусс из творога со взбитыми сливками и клубничным гелем в центре. Красное сердце кондитер покрывает шоколадным велюром. Десерт выкладывается на итальянскую меренгу и подается с пеной из свежей малины.

Шестое чувство

По вертикали три буквы, по горизонтали четыре: Режис Тригель, шеф-консультант ресторана Юлии Высоцкой Food Embassy, придумал самый простой и эффектный способ объяснения в любви — десерт «Love You».

Шесть букв, шесть вкусов, шесть цветов — нарядное завершение праздничного вечера. В любви за вас объяснятся вкусы: ванильный, фисташковый, соленая карамель, малина, манго-маракуйя, абрикос. А ягодный соус дополнит картину.

14 февраля десерт «Love You» положен каждому столику! Бесплатно, разумеется.

Рим, пицца, любовь

Шеф-повар траттории Luigi подготовил специальное меню ко Дню святого Валентина. К разработке блюд и названий Луиджи Росси подошел творчески и с юмором. Он решил поддержать массовую любовную лихорадку!

В специальном меню от шефа: тар-тар из лосося и тунца, лазанья для двоих, суперпицца от шефа, а на десерт — мильфей с клубникой.

Также все пары 14 и 17 февраля получат в подарок коктейль с лимонным щербетом и просекко.

Сердце в огне

Лучано Казале, шеф-повар ресторана Villa Rosa, решил, что 14 февраля будет признаваться гостям в любви ярко и темпераментно: он собрался всем дарить пылающие сердца. В половинку лимона Лучано закладывает афродизиаки: обжаренных кальмаров, креветок и лук-порей, а сверху накрывает все это пушистым облаком соляной шубы, чуть подкрашенной свекольным соком, и эффектно фламбирует у столика.

Горящие сердца 14 февраля будут предложены всем гостям в виде комплимента.

Дамы приглашают кавалеров

Андрей Заварницин, шеф-повар сети ресторанов Meatless, громко и официально заявляет о недопустимости гендерных предрассудков! Особенно 14 февраля! Долой сердечки, розочки и сладкое игристое! Даешь жареное мясо и виски рекой. В этом году пусть дамы приглашают кавалеров. И приглашают непременно в Meatless, потому что в ресторанах огромные куски жареной говядины будут разделывать прямо в зале — и кормить гостей бесплатно. И виски тоже будут наливать бесплатно — гулять так гулять. Начало в 19.00.

Любовь к вину

14 февраля всем влюбленным или просто симпатизирующим друг другу в ресторане Peter Cafe подарят по бутылке вина — белого чилийского, очень неплохого. И еще предложат совершенно бесплатно легкие закуски от шефа: брускетты с чуть подмаринованным конкасе из томатов.

Такая щедрость объясняется просто — в Peter Cafe очень любят своих гостей. А тем, кого любишь, хочется дарить подарки. И о главном: совсем скоро Peter Cafe преподнесет своим гостям огромный подарок — свежее меню от московского шеф-повара, обновленный интерьер и оригинальную гастрономическую концепцию.

Фото: shutterstock.com, архив ресторанов