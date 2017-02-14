Приготовить такой же стейк, как в ресторане? Легко. Мясная вырезка получится чудесной на вкус и аппетитной на вид, если усвоить эти простые правила. А открытый огонь с решеткой можно заменить сковородой.

За право считаться родиной стейка соревнуются страны с древнейшей культурой — Италия, Греция, Франция, Аргентина. Ведь еще в глубокой древности люди оценили вкус мяса с корочкой, приправленного ароматами дымка. Но стейк, как сегодня считают профессиональные кулинары, появился все-таки в Англии. Ведь первые документальные упоминания о нем встречаются в книге рецептов англичанина Балтиса Платинуса, датированной 1460 годом. Там же впервые звучит и название блюда beefsteaks, то есть стейк из говядины. Классический стейк готовится именно из говяжьей вырезки. Какой конкретно? Наш эксперт Павел Поцелуев, совладелец мясной лавки Steak@home, раскрывает все секреты.

Секрет №1: необходимо мясо молодого быка, а не коровы

Для настоящего стейка используют исключительно мясо быка. Никак не коровы! Причем животное не должно быть старше 20 месяцев. Такое мясо отличает особая сочность и вкус. А в сыром виде оно выглядит суховатым, из него не должна вытекать жидкость. Оттенок — насыщенно-красный. Если к нему прикоснуться, возникнет эффект шелковисто-гладкой поверхности. Важный нюанс: мясо для стейка должно быть выдержанным, слегка отлежаться в прохладном помещении. Идеально — подвяленным. Свежее мясо, только после забоя, для стейка не годится — блюдо может выйти жестким. Даже из мраморного мяса!

Секрет №2: мраморное мясо желательно, но вовсе не обязательно

Из мраморного мяса, как принято считать, делают самые вкусные стейки — стейки-вип, элитные, высокой кухни. Благодаря внутримышечному жирку такое мясо на вид напоминает мраморный узор, а после жарки жирок дарит неповторимый привкус. На это «способны» далеко не все мясные породы бычков. В России это Герефорд, Абердин Ангус, о чем вам с гордостью могут поведать продавцы.

Согласно мировой классификации, говядину подразделяются по мраморности на три категории: Prime, Choice и Select. Категорию Prime (Прайм) присваивают самым мраморным стейкам, затем следует Choice (Чойз). Категория Select (Селект) предполагает невысокую мраморность. Но истинный кулинар достойно приготовит стейк из бычка любой породы. Важно верно выбрать кусок.

Секрет №3: грамотный выбор куска

Стейк по своей сути — это кусок мяса, обжаренный на сковороде или на огне. Но мясо мясу рознь. В зависимости от сорта мяса стейки подразделяют на классические и альтернативные. Классика вырезается из спинной или поясничной части быка. Каждый имеет свое название, обычно оно есть на ценнике. Основные: рибай, он же «ковбой», клаб, тибоун — на Т-образной кости, портерхаус, он же двойной стейк, стриблойн, он же «Нью-Йорк», и миньон. У каждого свой оттенок вкуса, цвета и даже сочности. Чтобы выбрать идеальный, придется каждый перепробовать! Впрочем, все они хороши.

Альтернативные стейки: денвер, пиканья, фланк, флэт айрон, рамп. Раньше мясники отправляли такую мякоть на фарш, сейчас же при должном умении она попадает на тарелки под гордым названием «стейк». Перед приготовлением такое мясо следует замариновать или слегка отбить. Зато и стоят альтернативные стейки дешевле!