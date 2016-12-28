Юлия Высоцкая «Сладкие подарки своими руками»
«Абсолютно ностальгический рецепт из моего детства, — пишет Юлия. — Дети уверяют, что вкуснее конфет они не ели (им просто, к сожалению, неизвестны петушки на палочке и трюфели из детской смеси "Малютка"). Я тоже наслаждаюсь такой конфеткой к чашке кофе».
Сливочные тянучки
Время приготовления: 30 минут
Время застывания: 1 час
Вам понадобится:
- молоко — 200 мл
- сахарная пудра — 200 г
- сливочное масло — 30 г
- мед — 2 ст. ложки
- растительное масло — 1 ст. ложка
Приготовление:
Влить в кастрюлю молоко, добавить сливочное масло, сахарную пудру, мед и поставить на огонь. Прогревать примерно 30 минут, постоянно помешивая. Масса должна стать густой и приобрести карамельный цвет. Смазать формочки для льда растительным масло, выложить в них получившуюся массу и отправить в морозилку застывать.
Ника Ганич «Лучший день в году. Книга новогодних рецептов, историй, подарков»
«Английский кекс, — рассказывает Ника, — прекрасная идея новогоднего подарка родным и друзьям. Упакуйте в пергаментную бумагу и положите в красивую коробку, обвяжите яркой лентой и дарите».
Английский рождественский кекс
Вам понадобится:
- сухофрукты (изюм, вяленая вишня, сушеная клюква, финики) — 500 г
- алкоголь для замачивания сухофруктов
- размягченное сливочное масло — 150 г
- сливки 33% жирности — 50 мл
- яйца — 3 шт.
- коричневое сливочное масло — 150 г
- мука — 250 г
- разрыхлитель — 1 пакетик
- ореховая мука — 50 г
- цедра лимона или апельсина — 2 ч. ложки
- грецкие орехи — 60 г (мелко порубить)
- коньяк или ром — 100 мл
Приготовление:
Сухофрукты вымыть, обсушить и измельчить. Засыпать в бутылку или банку с широким горлом. Залить алкоголем и дать полностью пропитаться. Продержать минимум два-три дня, но лучше пару месяцев, периодически встряхивая. Масло и сливки взбить вместе. Отдельно взбить яйца с сахаром до пышной пены. Затем, не прекращая взбивать, постепенно добавить масляную смесь. Добавить половину муки, просеянной с разрыхлителем, затем ввести ореховую муку. Хорошо перемешать. Добавить оставшуюся муку и цедру лимона или апельсина. Вымесить тесто. Сухофрукты откинуть на дуршлаг, слегла отжать и вмешать в тесто. Добавить орехи и перемешать.
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Готовое тесто выложить в форму, застеленную пергаментом или смазанную сливочным маслом и посыпанную мукой. Выпекать в духовке при 170 градусах в течение полутора часов часов до сухой зубочистки. При необходимости прикрыть фольгой, чтобы кекс не подгорел. Кекс остудить на решетке и затем пропитать ромом или коньяком.