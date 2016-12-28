Проводите новогодние праздники дома? Не расстраивайтесь! Наконец-то будет возможность побыть с близкими. Не знаете, что приготовить объевшимся оливье домочадцам? Ловите обзор лучших, на наш взгляд, кулинарных книг уходящего года. А еще каждая из этих книг станет отличным новогодним подарком для тех, кто любит готовить.

Юлия Высоцкая «Сладкие подарки своими руками»

«Абсолютно ностальгический рецепт из моего детства, — пишет Юлия. — Дети уверяют, что вкуснее конфет они не ели (им просто, к сожалению, неизвестны петушки на палочке и трюфели из детской смеси "Малютка"). Я тоже наслаждаюсь такой конфеткой к чашке кофе».

Сливочные тянучки

Время приготовления: 30 минут

Время застывания: 1 час

Вам понадобится:

молоко — 200 мл

сахарная пудра — 200 г

сливочное масло — 30 г

мед — 2 ст. ложки

растительное масло — 1 ст. ложка

Приготовление:

Влить в кастрюлю молоко, добавить сливочное масло, сахарную пудру, мед и поставить на огонь. Прогревать примерно 30 минут, постоянно помешивая. Масса должна стать густой и приобрести карамельный цвет. Смазать формочки для льда растительным масло, выложить в них получившуюся массу и отправить в морозилку застывать.

Ника Ганич «Лучший день в году. Книга новогодних рецептов, историй, подарков»

«Английский кекс, — рассказывает Ника, — прекрасная идея новогоднего подарка родным и друзьям. Упакуйте в пергаментную бумагу и положите в красивую коробку, обвяжите яркой лентой и дарите».

Английский рождественский кекс

Вам понадобится:

сухофрукты (изюм, вяленая вишня, сушеная клюква, финики) — 500 г

алкоголь для замачивания сухофруктов

размягченное сливочное масло — 150 г

сливки 33% жирности — 50 мл

яйца — 3 шт.

коричневое сливочное масло — 150 г

мука — 250 г

разрыхлитель — 1 пакетик

ореховая мука — 50 г

цедра лимона или апельсина — 2 ч. ложки

грецкие орехи — 60 г (мелко порубить)

коньяк или ром — 100 мл

Приготовление:

Сухофрукты вымыть, обсушить и измельчить. Засыпать в бутылку или банку с широким горлом. Залить алкоголем и дать полностью пропитаться. Продержать минимум два-три дня, но лучше пару месяцев, периодически встряхивая. Масло и сливки взбить вместе. Отдельно взбить яйца с сахаром до пышной пены. Затем, не прекращая взбивать, постепенно добавить масляную смесь. Добавить половину муки, просеянной с разрыхлителем, затем ввести ореховую муку. Хорошо перемешать. Добавить оставшуюся муку и цедру лимона или апельсина. Вымесить тесто. Сухофрукты откинуть на дуршлаг, слегла отжать и вмешать в тесто. Добавить орехи и перемешать.

Готовое тесто выложить в форму, застеленную пергаментом или смазанную сливочным маслом и посыпанную мукой. Выпекать в духовке при 170 градусах в течение полутора часов часов до сухой зубочистки. При необходимости прикрыть фольгой, чтобы кекс не подгорел. Кекс остудить на решетке и затем пропитать ромом или коньяком.