Миф 1. Вино в пакетах — всегда плохое
Не совсем так. Скорее, вино с отдельных виноградников, на котором винодел ставит свое имя или указан регион производства, не разливают по пакетам. К этой категории часто относятся столовые или местные вина, сделанные производителями в больших объемах.
В пакетах точно не стоит покупать сладкие или полусладкие вина. Сухое вино иногда бывает достаточно приемлемого качества, оно подходит для пикника или очень большой компании.
Миф 2. Вино с пробкой лучше вина с крышкой, которая закручивается
Винтовая крышка или пробка не являются показателями качества вина или его стоимости. Многие известные производители напитка сейчас переходят на винтовую пробку. Например, Jermann из Фриули-Венеции-Джулии (Италия) свои знаменитые вина Vintage Tunina и Were Dreams... выпускает под винтовой пробкой. Да и на территории Австралии и Новой Зеландии крайне редко можно встретить вино с корковой пробкой. Единственные, кто не спешат воспользоваться новыми технологиями, это французы. Известные консерваторы во всем.
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В чем же причина того, что многие производители отказываются от натуральных пробок? Во-первых, натуральная высококачественная пробка значительно увеличивает стоимость бутылки вина. В то же время установить у себя на винодельне новое дорогостоящее технологическое оборудование, позволяющее перейти на завинчивающую пробку, тоже под силу не всем винодельням. Преимущество корковой пробки заключается в том, что под ней вино в бутылке «дышит», что позволяет ему с выдержкой постепенно созревать и становиться более сложным и утонченным. Но воздуха, находящегося под винтовой крышкой, тоже вполне достаточно для развития вина.
Во-вторых, основная проблема, связанная с натуральной пробкой, — «пробковая болезнь» напитка. Ей подвержены около 5% всех выпускаемых в мире вин. Корковая пробка — натуральный природный материал, пронизанный многочисленными порами, в которых и заводятся микроорганизмы, вырабатывающее вещество трихлоранизол, «ответственное» за неприятный запах мокрого картона в вине.
Миф 3. Красное вино употребляют с мясом, белое — с рыбой и морепродуктами
Это правило работает только в 70% случаев. Раньше считалось, что белое вино должно употребляться только с птицей, а сейчас вполне допускается его подача и к легким мясным закускам или блюдам, приготовленным под сливочным соусом. Так, к мясу под соусом бешамель очень часто подбирают насыщенное белое вино, выдержанное в бочке. А к тунцу — рыбе с ярко-красным мясом — прекрасно подойдет розовое или красное вино.