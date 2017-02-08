Под названием «пудинг» известны два разных блюда. Один из них — сладкий десерт из заварного крема, который придумали и активно употребляют американцы. А второй — пирог, сладкий или постный, знаменитое английское блюдо. Мы будем рассказывать о втором блюде.

Историкам кулинарии доподлинно известно: первые пудинги, которые готовили древние повара, были подобны колбасам. Британский пудинг — часть их кулинарного наследия.

В 17 веке они были и закуской (основанной на мясе), и десертом (мука, орехи и сахар). И то, и другое, как правило, варили в специальных мешках. Ко второй половине 18 века традиционные английские пудинги перестали включать в себя такой ингредиент, как мясо: изделие все больше и больше становилось похожим на пирог. Именно такие пудинги все еще традиционно подаются в Англии на Рождество.

Исчезновение прислуги в 20 веке внесло изменения в историю приготовления этого блюда. Пудинг в мешках было сложно готовить, домохозяйки перешли на специальные формы. Покрытые бумагой, смазанной жиром, они томились на водяной бане. А вскоре были изобретены специальные формы с отверстием посередине, которые позволяли пропечь изделие даже на огне.

Мы предлагаем вам пять классических рецептов для приготовления настоящего английского пудинга в домашних условиях. Почувствуйте себя истинной леди, накормите своего джентльмена вкусно.

Пудинг из белков

Вам понадобится:

белки — 8 шт.

сахар — 4 ст. ложки

желе или жидкость из варенья — 3 ст. ложки

сахар для смазывания формы — 2 ст. ложки

Приготовление:

Сбить белки в пену. Добавить сахар и варенье. Продолжить взбивать, пока смесь хорошенько не загустеет. Приготовленную смесь влить в обмазанную жженым сахаром форму, поставить варить на водяной бане на 45 минут. Остудить, опрокинуть на блюдо и подавать с винным соусом.

Пудинг из ванильных сухарей

Вам понадобится:

ванильные сухари — 150 г

яйца — 3 шт.

сахар — 0,5 стакана

молоко — 2 стакана

цукаты — 50 г

изюм — 100 г

сливочное масло — 100 г

Приготовление:

Ванильные сухари разломать, сложить в миску или кастрюлю, залить горячим молоком, накрыть и оставить на 15-20 минут. Цукаты нарезать мелкими кусочками, изюм перебрать и промыть холодной водой. Желтки отделить от белков, растереть с сахаром и добавить к замоченным сухарям. Потом положить туда цукаты, растопленное масло, взбитые яичные белки, все хорошо перемешать. Форму для пудинга (с отверстием посередине) смазать маслом, посыпать панировочныими сухарями. Выложить в форму получившуюся смесь так, чтобы четверть формы осталась свободной для подъема пудинга. Поставить в духовку на 30-40 минут. Пудинг считается готовым, если он поднимется, будет упругим и отставать от краев формы. Готовый пудинг выложить на блюдо и полить фруктовым соусом.