Вам понадобится:

  • Свиной ошеек - 1.2 кг
  • Ананасы консервированные (кольца) - 1 банка.
  • Вино белое полусухое - 50 мл
  • Соль, перец чёрный - по вкусу
  • Орегано - 1 ч.л.

 

Как приготовить:

Мясо промыть и выложить на бумажные полотенца, чтобы обсохло.

На деревянной доске надрезать мясо гармошкой, промежутками в 1 см, не доводя нож до низа.  Посолить и поперчить, посыпать орегано. Кольца ананасов разрезать на 4 части. Выложить мясо на фольгу такого размера, чтобы можно было полностью обернуть кусок.  В каждый разрез вложить ананасовую дольку.  Полить сверху вином. Добавить 2-3 столовых ложки ананасового сиропа из банки. Обернуть фольгой целиком и поместить в разогретую до  200 градусов духовку на 75 минут.  

 