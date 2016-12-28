Вам понадобится:
- Свиной ошеек - 1.2 кг
- Ананасы консервированные (кольца) - 1 банка.
- Вино белое полусухое - 50 мл
- Соль, перец чёрный - по вкусу
- Орегано - 1 ч.л.
Как приготовить:
Мясо промыть и выложить на бумажные полотенца, чтобы обсохло.
На деревянной доске надрезать мясо гармошкой, промежутками в 1 см, не доводя нож до низа. Посолить и поперчить, посыпать орегано. Кольца ананасов разрезать на 4 части. Выложить мясо на фольгу такого размера, чтобы можно было полностью обернуть кусок. В каждый разрез вложить ананасовую дольку. Полить сверху вином. Добавить 2-3 столовых ложки ананасового сиропа из банки. Обернуть фольгой целиком и поместить в разогретую до 200 градусов духовку на 75 минут.