Как и какие блюда приготовить? Наш эксперт, интернет-магазин «Песнь моряка», рекомендует для романтического вечера меню из двух закусок, салата и горячего блюда.
Тар-тар из семги в азиатском стиле
Вам понадобится:
- семга — 500 г
- яйцо перепелиное — 2 шт.
- лук-шалот — 1 шт.
- лук-резанец — несколько перьев
- лайм — сок 1/2 шт.
- чили — по вкусу
- соевый соус — 1 ст. ложка
Приготовление:
Этот тартар очень простой и нежный. Нарезать филе нерки мелкими кусочками, заправить соком лайма. Мелко нарезать лук (оба) и вмешать в тартар с соевым соусом и чили. Последним добавить желтки перепелиных яиц. Перемешать тщательно, попробовать на соль. Подавать и наслаждаться рекомендуется с бородинским хлебом.
Кальмар командорский на гриле
Вам понадобится:
- кальмар — 1 кг
- лимон — 1 шт.
- соль, перец — по вкусу
Приготовление:
Кальмара разморозить, нарезать кусками или кольцами, посолить, поперчить и замариновать на 30 минут в соке лимона. Поджарить на гриле по три-пять минут с каждой стороны.