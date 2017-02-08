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Как и какие блюда приготовить? Наш эксперт, интернет-магазин «Песнь моряка», рекомендует для романтического вечера меню из двух закусок, салата и горячего блюда.

Тар-тар из семги в азиатском стиле

Вам понадобится:

семга — 500 г

яйцо перепелиное — 2 шт.

лук-шалот — 1 шт.

лук-резанец — несколько перьев

лайм — сок 1/2 шт.

чили — по вкусу

соевый соус — 1 ст. ложка

Приготовление:

Этот тартар очень простой и нежный. Нарезать филе нерки мелкими кусочками, заправить соком лайма. Мелко нарезать лук (оба) и вмешать в тартар с соевым соусом и чили. Последним добавить желтки перепелиных яиц. Перемешать тщательно, попробовать на соль. Подавать и наслаждаться рекомендуется с бородинским хлебом.

Кальмар командорский на гриле

Вам понадобится:

кальмар — 1 кг

лимон — 1 шт.

соль, перец — по вкусу

Приготовление:

Кальмара разморозить, нарезать кусками или кольцами, посолить, поперчить и замариновать на 30 минут в соке лимона. Поджарить на гриле по три-пять минут с каждой стороны.