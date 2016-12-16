Продукты:

  • 2 яйца, 
  • 1 столовая ложка сахарной пудры, 
  • соль на кончике ножа, 
  • 2 столовые ложки сметаны, 
  • 2 стакана воды, 
  • 2 стакана муки, 
  • 1 ложка растительного масла.

Инструкция:

Взбейте венчиком яйца, добавьте сахарную пудру, соль, сметану. Во взбитую массу влейте два стакана воды, перемешайте с мукой. Добавьте ложку растительного масла. По этому рецепту блины получаются тонкие, хрустящие.

Из-за того что в состав теста входит растительное масло, сковороду для поджаривания блинов достаточно смазать маслом всего один раз, в самом начале выпекания.