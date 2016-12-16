Продукты:
- 2 яйца,
- 1 столовая ложка сахарной пудры,
- соль на кончике ножа,
- 2 столовые ложки сметаны,
- 2 стакана воды,
- 2 стакана муки,
- 1 ложка растительного масла.
Инструкция:
Взбейте венчиком яйца, добавьте сахарную пудру, соль, сметану. Во взбитую массу влейте два стакана воды, перемешайте с мукой. Добавьте ложку растительного масла. По этому рецепту блины получаются тонкие, хрустящие.
Из-за того что в состав теста входит растительное масло, сковороду для поджаривания блинов достаточно смазать маслом всего один раз, в самом начале выпекания.