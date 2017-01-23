Нам потребуется:
- капуста свежая — 0,5 кочана
- морковь — 2 шт.
- лук репчатый — 2 шт.
- помидор — 2 шт.
- острый перчик — 1 шт.
- зелень укропа — 1 пучок
- зеленый лук — 1 пучок
- грибы — 200 г
- соль
- перец
- масло растительное
Капусту нашинковать тонко, немного помять руками и тушить на масле до полуготовности.
Лук и морковь очистить, измельчить и тушить на небольшом количестве масла почти до готовности.
Соединить капусту с луком и морковью, перемешать, тушить овощи минут пять.
Помидоры нарезать дольками, добавить к капусте вместе с грибами, измельченным зеленым луком, частью измельченного укропа. Посолить и поперчить по вкусу, перемешать и оставить так минут на пять.
Подать с измельченным укропом как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира к мясу, курице.