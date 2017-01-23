Устали фантазировать или просто хочется попробовать новое овощное блюдо? Этот рецепт вас выручит. Если нет сил чистить овощи и стругать их, купите в супермаркете уже натертую морковь, замороженные нарезанные грибы. Да что уж там, даже капусту можно купить уже нашинкованную.

Нам потребуется:

капуста свежая — 0,5 кочана

морковь — 2 шт.

лук репчатый — 2 шт.

помидор — 2 шт.

острый перчик — 1 шт.

зелень укропа — 1 пучок

зеленый лук — 1 пучок

грибы — 200 г

соль

перец

масло растительное

Капусту нашинковать тонко, немного помять руками и тушить на масле до полуготовности.

Лук и морковь очистить, измельчить и тушить на небольшом количестве масла почти до готовности.

Соединить капусту с луком и морковью, перемешать, тушить овощи минут пять.

Помидоры нарезать дольками, добавить к капусте вместе с грибами, измельченным зеленым луком, частью измельченного укропа. Посолить и поперчить по вкусу, перемешать и оставить так минут на пять.

Подать с измельченным укропом как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира к мясу, курице.