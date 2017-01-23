Нам потребуется:

  • капуста свежая — 0,5 кочана
  • морковь — 2 шт.
  • лук репчатый — 2 шт.
  • помидор — 2 шт.
  • острый перчик — 1 шт.
  • зелень укропа — 1 пучок
  • зеленый лук — 1 пучок
  • грибы — 200 г
  • соль
  • перец
  • масло растительное

Капуста тушеная

Капусту нашинковать тонко, немного помять руками и тушить на масле до полуготовности.

Лук и морковь очистить, измельчить и тушить на небольшом количестве масла почти до готовности.

Капуста тушеная

Соединить капусту с луком и морковью, перемешать, тушить овощи минут пять.

Помидоры нарезать дольками, добавить к капусте вместе с грибами, измельченным зеленым луком, частью измельченного укропа. Посолить и поперчить по вкусу, перемешать и оставить так минут на пять.

Капуста тушеная

Подать с измельченным укропом как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира к мясу, курице.

Капуста тушеная