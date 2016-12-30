 Вам понадобится:

  • киноа — 100 г
  • масло оливковое — 20 г
  • спаржа зеленая — 30 г
  • эстрагон — 5 г
  • петрушка — 3 г
  • кресс-салат — 2 г
  • бульон рыбный — 150 г
  • щупальца осьминога — 50 г
  • морской гребешок — 30 г
  • кальмар — 20 г
  • креветка — 20 г

Вариант: морепродукты можно заменить морским коктейлем.

Приготовление:

На оливковом масле обжарить спаржу, добавить киноа и постепенно вливать рыбный бульон, пока не приготовится крупа. В конце приготовления добавить нарезанные листья петрушки и эстрагона, специи по вкусу. Отдельно обжарить морепродукты. Готовое блюдо выложить на блюдо и украсить морепродуктами и кресс-салатом.