Вам понадобится:
- киноа — 100 г
- масло оливковое — 20 г
- спаржа зеленая — 30 г
- эстрагон — 5 г
- петрушка — 3 г
- кресс-салат — 2 г
- бульон рыбный — 150 г
- щупальца осьминога — 50 г
- морской гребешок — 30 г
- кальмар — 20 г
- креветка — 20 г
Вариант: морепродукты можно заменить морским коктейлем.
Приготовление:
На оливковом масле обжарить спаржу, добавить киноа и постепенно вливать рыбный бульон, пока не приготовится крупа. В конце приготовления добавить нарезанные листья петрушки и эстрагона, специи по вкусу. Отдельно обжарить морепродукты. Готовое блюдо выложить на блюдо и украсить морепродуктами и кресс-салатом.