Ингредиенты (на 4-8 порций):

Куриные окорочка – 4 шт.,

Приправа «Хмели-сунели» – 4 ч. ложки (с горкой),

Соус терияки - 200 - 300 мл

Лук репчатый (крупный) – 2 шт.,

Соль, черный молотый перец – по вкусу.

Приготовление:

Окорочка положите в большую миску, к ним добавьте нарезанный крупными кольцами лук, залейте терияки, можно добавить чуть - чуть теплой воды, соль, перец и хмели-сунели. Все перемешайте. Прижмите голени тарелкой, накройте миску крышкой и уберите в холодильник на 10 - 15 минут.

Выложите курицу на противень и слейте туда же оставшийся бульон. Разогрейте духовку до 185 градусов и запекайте в течение 40-45 минут. Если у вас противень стеклянный, то можете подавать блюдо на стол прямо в нем.