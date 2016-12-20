Ингредиенты:
- Лосось (тушка без головы и хвоста) – 1 кг,
- Лимон – 0,5 шт.,
- Соевый соус – 2 ч. ложки,
- Базилик – 2 веточки,
- Перец красный острый,
- Листья салата,
- Овощи по вкусу.
Приготовление:
Лосось разрезать на две части вдоль хребта, кости удалить. На противень выложить рыбу кожей вниз, полить лимонным соком и соевым соусом, посыпать перцем. На рыбу выложить листики базилика. Готовить в духовке при 180 градусах минут 15-20. В это время можно приготовить овощной салат. Подать рыбу на листьях салата с овощами или овощным салатом.