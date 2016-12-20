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  • Лосось (тушка без головы и хвоста) – 1 кг,
  • Лимон – 0,5 шт.,
  • Соевый соус – 2 ч. ложки,
  • Базилик – 2 веточки,
  • Перец красный острый,
  • Листья салата,
  • Овощи по вкусу.

Приготовление:

Лосось разрезать на две части вдоль хребта, кости удалить. На противень выложить рыбу кожей вниз, полить лимонным соком и соевым соусом, посыпать перцем. На рыбу выложить листики базилика. Готовить в духовке при 180 градусах минут 15-20. В это время можно приготовить овощной салат. Подать рыбу на листьях салата с овощами или овощным салатом.