Вам потребуется:
- Макароны твёрдых сортов на выбор – 300 г,
- Сыр двух видов по вкусу – 250-300 г,
- Молоко (сливки) – 500 мл,
- Креветки – 300-500 г,
- Лук репчатый – 1 шт.,
- Масло топлёное – 1 ст. ложка,
- Корень имбиря – 2-3 см,
- Зелень укропа – 1 пучок,
- Зелень петрушки – 1 пучок,
- Приправа по вкусу – 0,5-1 ч. ложка,
- Соль.
Отварить макароны до полуготовности, откинуть на дуршлаг. Лучше брать макаронные изделия из твёрдых сортов пшеницы.
Репчатый лук очистить и измельчить. Топлёное масло растопить на сковороде и выложить в него измельчённый лук, тушить минут 5.
Корень имбиря измельчить и добавить к луку вместе с приправой. Приправу можно взять по вкусу – это может быть карри, сладкий красный перец или другая по вкусу. Готовить минут 5-10, пока лук не станет мягким.
Затем добавить измельчённую зелень, перемешать и залить все молоком или нежирными сливками, посолить немного. Довести до кипения.
В это время измельчить сыр и добавить его в сковороду, перемешать. Готовить соус на тихом огне 5 минут.
Затем добавить подготовленные креветки. Сырые креветки готовить, пока они не покраснеют, отварные креветки готовить 1-2 минуты.
В готовый соус выложить макароны, перемешать и подать сразу на стол.
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