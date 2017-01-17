Вам потребуется:

  • Макароны твёрдых сортов на выбор – 300 г,
  • Сыр двух видов по вкусу – 250-300 г,
  • Молоко (сливки) – 500 мл,
  • Креветки – 300-500 г,
  • Лук репчатый – 1 шт.,
  • Масло топлёное – 1 ст. ложка,
  • Корень имбиря – 2-3 см,
  • Зелень укропа – 1 пучок,
  • Зелень петрушки – 1 пучок,
  • Приправа по вкусу – 0,5-1 ч. ложка,
  • Соль.

Отварить макароны до полуготовности, откинуть на дуршлаг. Лучше брать макаронные изделия из твёрдых сортов пшеницы.

Макароны с креветками в сырном соусе

Репчатый лук очистить и измельчить. Топлёное масло растопить на сковороде и выложить в него измельчённый лук, тушить минут 5.

Макароны с креветками в сырном соусе

Корень имбиря измельчить и добавить к луку вместе с приправой. Приправу можно взять по вкусу – это может быть карри, сладкий красный перец или другая по вкусу. Готовить минут 5-10, пока лук не станет мягким.

Макароны с креветками в сырном соусе

Затем добавить измельчённую зелень, перемешать и залить все молоком или нежирными сливками, посолить немного. Довести до кипения.

Макароны с креветками в сырном соусе

В это время измельчить сыр и добавить его в сковороду, перемешать. Готовить соус на тихом огне 5 минут.

Макароны с креветками в сырном соусе

Затем добавить подготовленные креветки. Сырые креветки готовить, пока они не покраснеют, отварные креветки готовить 1-2 минуты.

Макароны с креветками в сырном соусе

В готовый соус выложить макароны, перемешать и подать сразу на стол.

Макароны с креветками в сырном соусе

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