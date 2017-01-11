Вам понадобится:

  • свиная корейка — 500 г
  • картофель — 6 шт. (средних)
  • морковь — 1 шт.
  • лук — 1 шт.
  • чеснок — 2-3 зубчика
  • соль, перец, приправы — по вкусу
  • рукав для запекания

Как приготовить:

Картошку почистите, нарежьте на некрупные кубики, мясо и морковь — тоже. Лук нашинкуйте тонкими полукольцами. Все ингредиенты выложите в рукав для запекания, добавьте соль, перец, приправы и отправляйте в духовку с температурой около 200 градусов примерно на час. Ваша миссия выполнена, осталось дождаться завершающего звука таймера и разложить блюдо по тарелкам.