Ингредиенты:

  • говяжья печень — 700 г
  • рис отварной — 300 г
  • лук репчатый — 200 г
  • мука — 2 ст. ложки
  • томатное пюре — 1 ст. ложка
  • вода — немного
  • укроп — 1 пучок
  • масло для жарки
  • специи

Приготовление:

Печень промыть, удалить жилки и, при наличии, желчный пузырь. Подготовленную печень нарезать на куски, посолить, поперчить, обвалять в муке. Лук измельчить и пассеровать на масле. Выложить кусочки печени на горячую сковороду с маслом, жарить одну-две минуты, добавить пассерованный лук, готовить еще минут пять. Томатное пюре развести водой, добавить к печени с луком и перемешать, посыпать измельченным укропом. Готовить еще минут пять-десять. Подать печень с отварным рисом.

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