Ингредиенты:
- говяжья печень — 700 г
- рис отварной — 300 г
- лук репчатый — 200 г
- мука — 2 ст. ложки
- томатное пюре — 1 ст. ложка
- вода — немного
- укроп — 1 пучок
- масло для жарки
- специи
Приготовление:
Печень промыть, удалить жилки и, при наличии, желчный пузырь. Подготовленную печень нарезать на куски, посолить, поперчить, обвалять в муке. Лук измельчить и пассеровать на масле. Выложить кусочки печени на горячую сковороду с маслом, жарить одну-две минуты, добавить пассерованный лук, готовить еще минут пять. Томатное пюре развести водой, добавить к печени с луком и перемешать, посыпать измельченным укропом. Готовить еще минут пять-десять. Подать печень с отварным рисом.
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