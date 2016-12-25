Время приготовления: 25 минут
Вам понадобится:
- Филе семги охлажденное — 400 г
- Щавель — 300 г
- Сметана — 200 мл
- Сливочное масло — 50 г
- Лук — 1 шт.
- Белое вино — 100 мл
- Молодые кабачки — 4 шт.
- Оливковое масло – 2 ст. ложки
- Итальянские травы
- Соль, перец по вкусу
Как приготовить:
Семгу нарежьте на порционные куски, приправьте итальянскими травами, полейте маслом. Заверните рыбу в фольгу и отправляйте в духовку на 20 минут при температуре 180 градусов. Растопите в сковороде масло. Лук и щавель мелко нарежьте, выложите их туда по очереди. Тушите 4-5 минут под закрытой крышкой. Затем добавьте к овощам вино (тушим 2-3 минуты), 4 столовые ложки сметаны (еще 2-3 минуты), соль и перец. Кабачки почистите, нарежьте кубиками и обжарьте в масле в глубоком сотейнике. Посолите их, поперчите, убавьте огонь и вылейте в сотейник оставшуюся сметану. Тушите кабачки 5-7 минут. Готовую семгу полейте соусом, подавайте с гарниром из кабачков.