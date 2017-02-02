Карри — одна из самых популярных специй индийской кухни. Курица в соусе с карри обладает нежным вкусом и пряным ароматом. Приготовьте ужин с восточным колоритом по рецепту Passion.ru.

Индийская приправа карри придаст мясу цыпленка особенный вкус и аромат. Подавать цыпленка карри лучше с рисом.

Нам потребуется:

цыпленок — 1 шт.

рис — 250 г

лук репчатый — 1 шт.

чеснок — 2-3 зубчика

сливки (20% жирности) — 200 мл

карри — 2 ч. ложки

паприка — 1 ч. ложка

соль, перец — по вкусу

оливковое масло для жарки

Рис промойте и сварите по инструкции на упаковке.

Лук и чеснок мелко нарежьте и обжарьте на оливковом масле до мягкости.

Добавьте к луку карри и жарьте еще одну минуту, помешивая. Цыпленка нарежьте крупными кусками и переложите в сковороду, на сильном огне обжарьте до румяной корочки.

Мясо посолите и поперчите, добавьте паприку. Влейте в сковороду сливки, доведите до кипения, затем уменьшите огонь, накройте крышкой и тушите до готовности, примерно 20 минут.

На большое блюдо выложите рис, сверху кусочки цыпленка, полейте оставшимся в сковороде сливочным соусом и сразу же подавайте.

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