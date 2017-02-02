Индийская приправа карри придаст мясу цыпленка особенный вкус и аромат. Подавать цыпленка карри лучше с рисом.

Нам потребуется:

  • цыпленок — 1 шт.
  • рис — 250 г
  • лук репчатый — 1 шт.
  • чеснок — 2-3 зубчика
  • сливки (20% жирности) — 200 мл
  • карри — 2 ч. ложки
  • паприка — 1 ч. ложка
  • соль, перец — по вкусу
  • оливковое масло для жарки

Цыпленок карри с рисом

Рис промойте и сварите по инструкции на упаковке.

Цыпленок карри с рисом

Лук и чеснок мелко нарежьте и обжарьте на оливковом масле до мягкости.

Цыпленок карри с рисом

Добавьте к луку карри и жарьте еще одну минуту, помешивая. Цыпленка нарежьте крупными кусками и переложите в сковороду, на сильном огне обжарьте до румяной корочки.

Цыпленок карри с рисом

Мясо посолите и поперчите, добавьте паприку. Влейте в сковороду сливки, доведите до кипения, затем уменьшите огонь, накройте крышкой и тушите до готовности, примерно 20 минут.

Цыпленок карри с рисом

На большое блюдо выложите рис, сверху кусочки цыпленка, полейте оставшимся в сковороде сливочным соусом и сразу же подавайте.

Цыпленок карри с рисом

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