Сегодня 5 февраля, все поклонники и фанаты ореховой пасты отмечают Всемирный день Nutella. Вы тоже ее обожаете? Тогда отпразднуйте этот день всей семьей или с друзьями.

Праздник спонтанно возник в 2007 году по инициативе американского блоггера Сары Россо (SaraRosso), которая предложила выбрать день, чтобы объединить все мировое сообщество любителей пасты Nutella. Очень быстро этот день превратился в глобальное явление, когда фанаты бренда по всему миру стали выражать свою любовь к продукту, обмениваясь фотографиями, рецептами, стихами.

Каждый год компания-производитель ореховой пасты самостоятельно выбирает в соцсетях посла бренда, который активнее и креативнее всего выражает свою любовь к пасте на своей странице. В 2017 году обладателем «лакомого» титула станет уроженка Техаса и кинематографист Ханна Уэстбрук (HannahWestbrook). В качестве посла Ханна будет возглавлять веселые кулинарные вечеринки в своем родном городе Даллас, штат Техас, а также в Лос-Анджелесе в течение целой недели. В эти дни пройдут гастрономические туры, мастер-классы и другие мероприятия, на которых их участники смогут почувствовать себя настоящими эпикурейцами.

Америка далеко? Ничто не мешает вам, если вы поклонник ореховой пасты отпраздновать Всемирный день Nutella. Как бы вам хотелось его отметить? На официальном сайте бренда вы найдете и вдохновитесь идеями, как отпраздновать этот сладкий праздник.