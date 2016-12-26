Вам потребуется:

  • Яйца - 2 шт
  • Ветчина (или бекон) - 50 г
  • Репчатый лук - 0,5 шт.
  • Сладкий перец - 0,5 шт.
  • Зеленый горошек - по вкусу
  • Молоко - 1 ст.л
  • Соль, перец – по вкусу

Приготовление:

Лук и перец нарезать мелким кубиком, ветчину нарезать полосками. Взбить яйца с солью, перцем и одной столовой ложкой молока. В сковороде растопить половину масла, всыпать лук, перец и ветчину, обжарить на среднем огне в течение двух минут, периодически помешивая. Добавить оставшееся масло, влить яйца и готовить, постоянно перемешивая вилкой, одну минуту. Затем оставить омлет на минимальном огне на три минуты. Добавить зеленый горошек. Затем нужно сложить омлет пополам: наклонить сковороду так, чтобы омлет частично съехол набок, лопаткой завернуть половину на другую часть омлета. Перевернуть омлет на подогретую тарелку и сразу же подавать.

 