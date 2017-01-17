Вам понадобится:
- картофель - 1 к
- лук репчатый - 175 г
- сало - 175 г
- яйца - 2 шт.
- зелёный чеснок - 50 г
- сметана - 50 г
- сыр твёрдый - 100 г
- масло растительное - 2 ст.л.
- масло сливочное - 25 г
- сухари панировочные - 2 ст.л.
Приготовление:
Сначала подготовьте сало и лук. Сало можете взять как свежее, так и солёное. Нарежьте мелкими кусочками. Очистите лук от шелухи, нарежьте произвольно небольшими кусочками. На подсолнечном масле обжарьте сало до золотистого цвета. Потом добавьте лук. Обжарьте до румяного цвета. Немного остудите.
Промойте и очистите картошку. Натрите на средней или мелкой тёрке. Отожмите лишний сок. Добавьте куриные яйца, сметану. Перемешайте. Добавьте рубленый зелёный чеснок и обжаренное сало с луком. Перемешайте. Посолите и поперчите по вкусу. Форму смажьте сливочным маслом, посыпьте панировочными сухарями. Переложите картофельную массу. Посыпьте натёртым сыром. Выпекайте в горячей духовке примерно около часа при температуре 180 градусов.