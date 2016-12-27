Вам понадобится:
- Кабачок - чуть меньше длины утятницы
- Фарш - 400 г
- Рис - 1/2 стакана
- Морковь - 1 шт
- Лук репчатый - 1 шт
- Масло растительное - 1 ст.л.
- Яйцо - 1 шт.
- Томатная паста - 2 ст.л
- Сметана- 2 ст.л.
- Соль, перец по вкусу
Как приготовить:
Очистить кабачок от кожицы, разрезать пополам, вынуть семена. Приварить рис в течении минут. Приготовить начинку: смешать фарш с рисом, протертой морковью, мелко порезанным луком, яйцом, посолить, поперчить. Смазать дно утятницы растительным маслом. Положить половину кабачка срезом вверх. Выложить в углубление фарш горкой. Прикрыть второй половиной кабачка. Запекать 40 минут при закрытой крышке, при температуре 180 градусов. Смешать сметану с томатной пастой, разбавить 1 стаканом кипяченой воды, залить смесь в утятницу и готовить еще 20 минут. При подаче разрешать кабачок на куски поперек и полить сверху соусом.