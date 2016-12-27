Вам понадобится:

  • Кабачок - чуть меньше длины утятницы
  • Фарш  - 400 г
  • Рис  - 1/2 стакана
  • Морковь - 1 шт
  • Лук репчатый - 1 шт
  • Масло растительное - 1 ст.л.
  • Яйцо - 1 шт.
  • Томатная паста - 2 ст.л
  • Сметана- 2 ст.л.
  • Соль, перец  по вкусу

Как приготовить:

Очистить кабачок от кожицы, разрезать пополам, вынуть семена.  Приварить рис в течении  минут. Приготовить начинку: смешать фарш с рисом, протертой морковью, мелко порезанным луком, яйцом, посолить, поперчить. Смазать дно утятницы растительным маслом. Положить половину кабачка срезом вверх.  Выложить в углубление фарш горкой. Прикрыть второй половиной кабачка. Запекать 40 минут при закрытой крышке, при температуре 180 градусов.  Смешать сметану с томатной пастой, разбавить 1 стаканом кипяченой воды, залить смесь в утятницу и готовить еще 20 минут. При подаче разрешать кабачок на куски поперек  и полить сверху соусом.

 