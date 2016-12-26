Вам потребуется:
- Яйца – 4 шт.
- Чеснок – 1 зубчик
- Пармезан – 50 г
- Петрушка
- Красный сладкий перец – 1 шт.
- Помидор – 1 шт.
- Соль, перец – по вкусу
- Оливковое масло – 2 ст. ложки
- Базилик
- Майоран
Приготовление:
Яйца слегка взбить венчиков, добавить измельченный сыр и мелко нарезанную зелень. Чеснок мелко порубить, лук нарезать полукольцами. У помидора удалить семена, порубить кубиками, перец мелко нарезать. На сковороде разогреть оливковое масло, слегка обжарить чеснок, затем добавить лук, через три минуты добавить перец и помидор, потушить пять минут. Влить яичную массу и жарить на маленьком огне до того момента, пока омлет не начнет «схватываться» у краев. Теперь омлет ставим в разогретую до 180 градусов духовку и готовим 15 минут. Готовую фритатту нарезаем порционно и подаем к столу, посыпав сухим майораном и базиликом.