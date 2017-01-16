Вам понадобится:
- вино — 1 бутылка
- корица — 1-2 палочки
- гвоздика — 5-6 соцветий
- цитрусовые: апельсин, или лимон, или мандарин, их цедра — по вкусу
- сушеные фрукты и ягоды — курага, финики, изюм, инжир, чернослив
- перец
- бадьян
- анис
- имбирь
- кардамон
- лавровый лист
- шафран
- мускатный орех
- кориандр
- мята
- фруктовые соки: яблочный, грушевый, апельсиновый, клубничный
- вода
Как приготовить:
Залить в кастрюлю вино, добавить фрукты, тертую цедру, пряности, мед или сахар, нагреть до 70 градусов на медленном огне, помешивая до момента, когда начнется пароотделение. Снять с огня, дать постоять пять минут, процедить через сито в порционную посуду.