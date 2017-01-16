Вам понадобится:

  • вино — 1 бутылка
  • корица — 1-2 палочки
  • гвоздика — 5-6 соцветий
  • цитрусовые: апельсин, или лимон, или мандарин, их цедра — по вкусу
  • сушеные фрукты и ягоды — курага, финики, изюм, инжир, чернослив
  • перец
  • бадьян
  • анис
  • имбирь
  • кардамон
  • лавровый лист
  • шафран
  • мускатный орех
  • кориандр
  • мята
  • фруктовые соки: яблочный, грушевый, апельсиновый, клубничный
  • вода

Как приготовить:

Залить в кастрюлю вино, добавить фрукты, тертую цедру, пряности, мед или сахар, нагреть до 70 градусов на медленном огне, помешивая до момента, когда начнется пароотделение. Снять с огня, дать постоять пять минут, процедить через сито в порционную посуду.

 