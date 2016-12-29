Настоящими хитами ярмарки стала паста ручной работы, брускетты, горячая пицца, гастрономия разных регионов страны. Были представлены традиционные сладости из Италии – шоколад и торроне (нежная итальянская нуга) из Асти, римские печенья, тосканские кантуччи и многое другое.
Помимо покупок для новогоднего стола, гости активно участвовали в тематических мастер-классах: по приготовлению кофе и пасты, бесплатных уроках итальянского языка и живописи и других. Так, в «кофейном корнере» Saeco угощали всех желающих ароматными итальянскими напитками: эспрессо, американо, капучино и латте.
Также гости увидели в действии новый кухонный гаджет – паста-машину Philips. «Паста party» провела популярный фуд-блогер Наталья Петрова, которая специально для фестиваля придумала оригинальные рецепты привычного блюда. Попробуйте приготовить!
Черные спагетти с зеленым песто от фуд-блогера Натальи Петровой
Ингредиенты для теста:
250 г муки, 1 яйцо, 1 ст.л. чернил каракатицы. Для соуса: 75 г базилика, 75 г рукколы, 75 мл оливкового масла, 20 г кедровых орехов, 15 г твердого сыра типа «Пармиджано реджано» или «Грана подана» (лучше сразу тертый), зубчик чеснока, соль. Для подачи: помидоры черри, бальзамический уксус, щепотка орегано, соль, свежемолотый перец, оливковое масло для жарки.
Приготовление:
Для начала готовим тесто для пасты. Замешивать тесто можно в паста-машине или же «по старинке»: в горке муки сделайте углубление, добавьте яйцо и чернила и постепенно начинайте замешивать тесто. Месить нужно достаточно долго, чтобы тесто стало эластичным и не липло к рукам. После чего заверните его в пленку и отправьте в холодильник минимум на полчаса. Затем тесто нужно раскатать и нарезать острым ножом. Пасту, приготовленную вручную, можно порезать на тальятелле или лапшу (их проще всего готовить в домашних условиях), а в паста-машине выберете насадку для спагетти. Отваривать свежую пасту нужно в большом количестве подсоленной воды в течение 3-5 минут. Откиньте ее на дуршлаг, но не сливайте полностью воду – жидкость вам еще понадобится. Если макароны начнут слипаться, пока вы готовите соус, добавьте в них чуть-чуть воды, но ни в коем случае не лейте в готовую пасту масло.
Тем временем готовим соус песто. Для этого возьмите разные травы (базилик, руккола), оливковое масло и остальные ингредиенты и взбейте все в блендере. Мы это делали погружным блендером, но лучше всего в специальной мельнице. Кедровые орехи можно заменить грецкими.
Режем помидоры черри на половинки. Попробуйте разрезать их не привычным способом вдоль, а поперек – так помидоры будут интереснее смотреться в тарелке. Жарим их с небольшим количеством оливкового масла, бальзамического уксуса, орегано, солью и перцем. Томаты должны подрумяниться или даже слегка почернеть, что придаст блюду особую копченую нотку. Не передержите помидоры, они не должны превратиться в кашу.
Теперь осталось собрать блюдо. Выкладываем щипцами порцию пасты, закручивая ее в «гнездо». Сверху кладем немного песто, несколько помидорок и пару листиков зелени.
Невероятно вкусная вегетарианская паста готова!