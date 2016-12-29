На дизайн-заводе «Флакон» прошла пятая итальянская ярмарка в честь Нового года! Три дня организаторы Mercatino di Natale радовали гостей традиционными средиземноморскими продуктами, кофе, десертами, мастер-классами по приготовлению домашней пасты и рисованию на молочной пенке капучино, пиццей от итальянского пиццайоло, которая выпекалась прямо перед гостями.

Настоящими хитами ярмарки стала паста ручной работы, брускетты, горячая пицца, гастрономия разных регионов страны. Были представлены традиционные сладости из Италии – шоколад и торроне (нежная итальянская нуга) из Асти, римские печенья, тосканские кантуччи и многое другое.

Помимо покупок для новогоднего стола, гости активно участвовали в тематических мастер-классах: по приготовлению кофе и пасты, бесплатных уроках итальянского языка и живописи и других. Так, в «кофейном корнере» Saeco угощали всех желающих ароматными итальянскими напитками: эспрессо, американо, капучино и латте.

Также гости увидели в действии новый кухонный гаджет – паста-машину Philips. «Паста party» провела популярный фуд-блогер Наталья Петрова, которая специально для фестиваля придумала оригинальные рецепты привычного блюда. Попробуйте приготовить!

Черные спагетти с зеленым песто от фуд-блогера Натальи Петровой

Ингредиенты для теста:

250 г муки, 1 яйцо, 1 ст.л. чернил каракатицы. Для соуса: 75 г базилика, 75 г рукколы, 75 мл оливкового масла, 20 г кедровых орехов, 15 г твердого сыра типа «Пармиджано реджано» или «Грана подана» (лучше сразу тертый), зубчик чеснока, соль. Для подачи: помидоры черри, бальзамический уксус, щепотка орегано, соль, свежемолотый перец, оливковое масло для жарки.

Приготовление:

Для начала готовим тесто для пасты. Замешивать тесто можно в паста-машине или же «по старинке»: в горке муки сделайте углубление, добавьте яйцо и чернила и постепенно начинайте замешивать тесто. Месить нужно достаточно долго, чтобы тесто стало эластичным и не липло к рукам. После чего заверните его в пленку и отправьте в холодильник минимум на полчаса. Затем тесто нужно раскатать и нарезать острым ножом. Пасту, приготовленную вручную, можно порезать на тальятелле или лапшу (их проще всего готовить в домашних условиях), а в паста-машине выберете насадку для спагетти. Отваривать свежую пасту нужно в большом количестве подсоленной воды в течение 3-5 минут. Откиньте ее на дуршлаг, но не сливайте полностью воду – жидкость вам еще понадобится. Если макароны начнут слипаться, пока вы готовите соус, добавьте в них чуть-чуть воды, но ни в коем случае не лейте в готовую пасту масло.

Тем временем готовим соус песто. Для этого возьмите разные травы (базилик, руккола), оливковое масло и остальные ингредиенты и взбейте все в блендере. Мы это делали погружным блендером, но лучше всего в специальной мельнице. Кедровые орехи можно заменить грецкими.

Режем помидоры черри на половинки. Попробуйте разрезать их не привычным способом вдоль, а поперек – так помидоры будут интереснее смотреться в тарелке. Жарим их с небольшим количеством оливкового масла, бальзамического уксуса, орегано, солью и перцем. Томаты должны подрумяниться или даже слегка почернеть, что придаст блюду особую копченую нотку. Не передержите помидоры, они не должны превратиться в кашу.

Теперь осталось собрать блюдо. Выкладываем щипцами порцию пасты, закручивая ее в «гнездо». Сверху кладем немного песто, несколько помидорок и пару листиков зелени.

Невероятно вкусная вегетарианская паста готова!