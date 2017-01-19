Итальянское слово pasta переводится как «тесто». Лазанья, равиоли, каннелони — макаронные изделия разной формы, но все это она, паста! Но как правильно есть это вкуснейшее итальянское блюдо? Рассказывает наш эксперт, шеф-повар ресторана la Pasta Сергей Барцаев.

Четыре отличия

В Италии насчитывается более 300 видов пасты: пенне, лингвини и тальятелле, спагетти, лазанья и многие другие. Зачем столько? Это вопрос культурологии. Еще не так давно в Италии лепка пасты была своего рода рукоделием: каждая хозяйка придумывала свою, отличающуюся от других.

И соусов тоже развелось предостаточно. Ведь к определенному виду макарон подходит определенный вид соуса. К тому же разная форма пасты по-разному взаимодействует с соусами.

По составу теста паста делится на pasta di semola di grano duro (из твердых сортов пшеницы) и pasta all' uovo (яичная). Первая более крепкая, ни за что не превратится в клейкую массу и подходит для большинства блюд итальянской кухни. А яичная паста нежная и часто используется для приготовления в духовке (лазанья, каннеллони). Различается паста и по способу приготовления: pasta fresca (свежая) и pasta secca (сухая). Свежую хозяйки готовят дома, чаще с добавлением яиц (ушки, тальятелле). Сухая паста хороша тем, что хранится долго и без холодильника. По цвету паста делится на обычную и pasta colorata (цветную). В качестве красителей используют помидоры, шпинат, морковь, свеклу, чернила каракатиц, трюфели. Существует пять основных групп пасты: длинная, короткая, мелкая суповая, сложной формы и паста с начинкой.

В России же популярны равиоли, лазанья, карбонара, паста под соусом болоньезе. А еще тортеллини — кольцеобразные макаронные изделия с начинкой внутри, и каннеллони — «большой тростник», фаршированные, например, моцареллой. Феттуччини, тальятелле, фарфалле — бабочки или бантики, их тоже знают все, даже дети.

Макаронные правила этикета

Любителям пасты важно знать — это основное блюдо! Только после того, как тарелка пуста, подается второе — рыба или мясо с овощами.

Как правильно есть пасту? В большинстве ресторанов России к пасте подают ложку с вилкой. И это ошибка: в Италии для того, чтобы съесть пасту, используют только вилку. Помогать ложкой считается дурным тоном. Кстати сказать, пасту ложкой и вилкой до сих пор едят только в глубинках этой страны.

В чем же секрет виртуозного наматывания макарон на вилку, спросите вы? Все просто. Во-первых, в форме специальной для пасты тарелки — с углублением и большими полями, как у шляпы. Во-вторых, не стоит брать макароны из центра, лучше начать наматывать с края, так легче их отделить от остальных. Естественно, вилку удобно прижимать и прокручивать у края правильной тарелки. Накручивать нужно медленно, чтобы не разбрызгать соус. Откусывать пасту или шумно затягивать ее ртом неприлично. Не нужно оставлять длинных нитей и ни в коем случае нельзя резать их ножом! Намотайте немного, чтобы сразу отправить в рот.

Что же касатеся лазаньи и канеллоне, то их едят ножом и вилкой, равиоли допускается есть просто ложкой.

С чем подают

В Италии с пастой принято пить вино или воду. Вино подбирают специально под соус: овощной — белое сухое вино, желательно молодое и ароматное. К соусу из мяса или дичи подойдет красное сухое выдержаное.

С рыбными соусами или из морепродуктов рекомендуется сочетать белое сухое вино с ярко выраженной структурой или молодое красное. В качестве исключения допускается вино розовое.

И внимание: на столе должен стоять шейкер с тертым пармезаном, если вы вдруг захотите добавить его к пасте, и корзинка с хлебом. Собирать соус кусочком фокаччи или чиабатты, конечно, не принято, но как же вкусно!

Немного истории и романтики

Паста известна давно, первые упоминания о ней датированны 13 веком. Еще Цицерон и Гораций воспевали блюда из теста, сваренного в соленой морской воде. А не так давно были найдены записи повара патриарха Аквилеи, Мартино Корно. В его поваренной книге есть целый трактат «О кулинарном искусстве изготовления сицилийских макарон».

Но знаете, что самое главное? Вокруг пасты обязательно должен сохраняться флер романтики. Не зря в некоторых ресторанах принято подавать пасту в одном большом блюде — на двоих…

Вы только представьте, что когда-то в Древней Греции, одним вечером, двое людей ели пасту и случайно поцеловались, втягивая ртом одну макаронину. Красиво и романтично!

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