Душа просит праздника? Вы еще не разобрали елку? Тогда самое время отметить… еще один Новый год. На этот раз китайский — наступает он в ночь с 28 на 29 января. Кутить можно целых пятнадцать дней!

Как правильно встретить китайский Новый год, что обязательно должно быть на праздничном столе? Наш эксперт Джонатан Кертис, шеф-повар паназиатского ресторана Mr. Lee, с удовольствием поделится с читательницами Passion.ru секретами и традициями Поднебесной.

Джонатан Кертис шеф-повар

Китайский Дед Мороз

Китайский Новый год празднуют уже более двух тысяч лет. Легенда возникновения праздника такова. В одной деревне в конце года всегда появлялось страшное чудовище Чунь. Приходило оно из моря и съедало-забирало с собой все, что было в деревне съестного-живого. Местные жители боялись дракона и накануне этого дня покидали деревню. Однажды, когда почти все люди уже ушли из домов, к одной замешкавшейся женщине в дверь постучался седовласый старик с длинной бородой, усами и попросился переночевать. Она же предложила старичку бежать вместе с ней, рассказав о Чунь. Но дед лишь ухмыльнулся и сказал, что останется здесь, как раз посторожит ее жилище.

Утром, когда вся деревня вернулась назад, удивлению людей не было границ. Не было погрома, дракон ничего в этот раз не взял и даже старика не съел: тот сидел целехонек на крыльце в красивом расписном красном халате — ну прямо как наш русский Дед Мороз. И вот что он рассказал селянам: дракон из моря боится шума, смеха, огня. Если каждый раз накануне нашествия чудища народ будет петь, веселиться, украшать свой дом яркими гирляндами, огнями и стрелять из хлопушек, то дракон больше не придет. С тех пор китайцы весело и обязательно в красных нарядах празднуют Новый год — да так, что не могут остановиться!

Как вам известно, празднование китайского Нового года не имеет точной даты. Новый год может прийтись на период с конца января по конец февраля. А февраль, как известно, последний месяц зимы. После него приходит весна, начинается обновление природы. Именно поэтому Новый год в Китае называется Чуньцзе — Праздник весны.

Весеннее застолье

Новогодний стол в Китае отличается разнообразием блюд национальной кухни, стилем и красотой подачи, изысканным подбором цветов, виртуозной нарезкой овощей и фруктов.

Ночью перед Новым годом вся семья собирается за столом и обсуждает, что произошло за предыдущие 365 дней. На столе обязательно стоят специальные для данного торжества блюда. Их много, каждое имеет свою историю и окутано определенной тайной символикой и традициями.

Рыба — это символ достатка.

Мясные шарики — символ семьи.

Лапша — символ долголетия. Чем она длиннее, тем дольше вы проживете.

Рыба или курица, приготовленные целыми, — благополучие семьи.

Креветки — счастье и позитивный настрой.

Бобы — защищают дом от злых духов.

Рис — символизирует богатство.

К столу подают ломтики фруктов, отвары из них и рисовый пудинг и, конечно же, печенье с предсказаниями. Вы, кстати можете их купить или испечь сами — вот рецепт.