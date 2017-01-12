После ужина хочется не мыть посуду, а просто посидеть на кухне, наслаждаясь ее чистотой. Как это совместить? Купить посудомоечную машину! Она и тарелки до блеска доведет, и интерьер не испортит.

Извините, пропустите…

Но для начала определитесь с этим самым типом встраивания. Большинство моделей являются полностью встраиваемыми. Они целиком укрываются мебельным профилем. Панель управления находится в верхней части дверцы (на «ребре», в горизонтальной плоскости). Но есть и частично встраиваемые агрегаты. Отличаются они тем, что панель управления находится на дверце в вертикальной плоскости и обращена к пользователю. То есть эта часть машины не будет закрыта мебельным щитом. Удобны такие модели свободным доступом к панели управления. Чтобы узнать об этапе работы, совсем не нужно открывать дверцу. Хотя и среди полностью встраиваемых аппаратов есть особые таланты — они «рассказывают» о мытье и времени окончания. А вот как — читайте дальше. Наш гид-эксперт — магазин бытовой электроники «Эльдорадо».

И отдельно стоящие, и встраиваемые посудомоечные машины бывают полноразмерными, узкими и компактными. Вместимость измеряется комплектами посуды. Один стандартный комплект: плоская, глубокая, десертная тарелки, чашка с блюдцем, бокал, нож, вилка, столовая, чайная, десертная ложки. То есть впихивать в «комплект» кастрюли, сковородки и другие аксессуары не стоит. Поэтому заранее соотнесите вместимость агрегата и ваши планы по эксплуатации.

Полноразмерные устройства в ширину достигают 60 см,в глубину около 55 см, в высоту около 82 см. Конечно, параметры могут варьироваться. При таких размерах вместимость составляет от 12 до 16 комплектов посуды. Это выбор больших семей и любительниц готовить.

Узкие машины более скромны — их ширина около 45 см, а в глубине и высоте отличий нет: около 55 и 82 см. Экономия 15 сантиметров кухонного пространства отражается на вместимости — она обычно составляет от 9 до 12 комплектов посуды. Если и кухня, и семья небольшие, стоит купить именно такую модель.

Компактные посудомойки — это ширина 55–60 см, глубина около 50 см, а высота около 45 см. Такие модели хороши для совсем небольших кухонь, причем холостяцких. Или тех, кто готовить совсем не любит. Вместимость не превышает 5-6 комплектов.

Работа по режиму

В современной технике предусмотрены программы мытья для посуды различных типов и разной степени загрязнения.

Обычно везде есть высокотемпературный, интенсивный цикл для тарелок с засохшими остатками пищи, сковородок, кастрюль… На отдельных этапах вода греется до 65–70°С.

Предусмотрена и программа для мытья средне загрязненной посуды — «повседневный» цикл (55–65°С).

Хорошо, если есть бережное мытье хрупкой посуды при температуре 40–50°С. Бабушкин хрусталь лучше мыть с ее помощью, но, например, обычные недорогие бокалы нормально выдерживают стандартные режимы.

Весьма полезна и автоматическая программа. При этом агрегат сам определяет степень загрязнения посуды и даже ее количество в рабочей камере. На основе этих данных создается оптимальный цикл мытья: время, температура (45–65°С), расход воды.

В любой посудомоечной машине есть экономичный цикл мытья. Экономится, прежде всего, электричество — за счет меньшего нагрева воды (основная мойка при температуре 50–55°С). А времени такая программа занимает больше — обычно не менее трех часов (против 2–2,5 часов в случае с интенсивным и повседневным циклами). Другой вариант экономии — половина загрузки. Меньше посуды — меньше воды, меньше электричества. Это особенно актуально для моделей без автоматического режима. И если раньше половинная загрузка означала мытье посуды только в верхней корзине, то сегодня такого ограничения, как правило, нет. Но лучше перед покупкой внимательно изучить инструкцию.

Короткая программа длится около 30 минут при температуре 40°С и подходит для быстрого мытья слегка загрязненной посуды сразу после использования.

Еще один нужный режим — предварительное ополаскивание. За 15 минут посуда ополаскивается холодной водой без моющего средства. Расход электроэнергии минимален. Программа актуальна при неполной загрузке или когда ожидается дозагрузка через какое-то время. После ополаскивания можно будет выбрать более экономичный цикл мытья.

Упомянутые выше программы — основные для любой посудомоечной машины. Остальные нужны не каждому: циклы для пластика, пивных кружек, мытье детской посуды очень горячей водой. Естественно, цена такого устройства будет выше .