Магазины предлагают десятки разных моделей, маркетологи снабжают свои продукты всевозможными рекламными напутствиями, но зачастую их слова сбивают с толку. Как выбрать нужную в этом разнообразии не совсем понятных слов? Разберемся вместе с экспертами интернет-магазина электроники и бытовой техники Байон.ру.

Все очень просто. Микроволновые печи по сути своей работы одинаковы. Это металлические коробки с набором управляющей электроники. Для разогрева они используют генератор СВЧ поля — магнетрон. Он создает волны с частотой 2450 МГц. Именно эта частота эффективно раскачивает молекулы воды, которые содержатся в продуктах. Устройство разогревает не весь продукт, а только воду в нем. Только ее, а она передает тепло всем остальным ингредиентам пищи. Мгновение — и блюдо подогрето.

Опасная штучка?

Расхожий миф о вреде микроволновки останавливает некоторых потенциальных покупателей. Так ли это? Разумеется, если бы СВЧ-печи были вредны, то их бы запретили. Любое устройство оборудовано защитой, которая не дает электромагнитным волнам подогреть ваше тело. Можно ли себе навредить, используя СВЧ печь? Да, но для этого надо засунуть часть тела в устройство, закрыть дверку и достаточно длительное время греть его там. Гораздо проще навредить себе, защемив руку той же дверцей.

Кстати, микроволновки практически не разрушают витамины и минералы, которые с легкостью убиваются жаркой и кипячением.

В чем сила?

Одним из основных параметров при выборе микроволновки является ее мощность. Зачастую она связана с объемом печи. Впрочем, все устройства оборудованы режимом понижения мощности. Большинство приборов работают в диапазоне от 700 до 1200 Вт. Чем выше мощность, тем быстрее разогревается продукт. При прочих равных мы бы выбрали устройство с более сильным генератором поля. Иногда время играет большую роль.

Обратите внимание, что гриль и конвекция (о них ниже) способны увеличить суммарную мощность вплоть до 4 кВт.

Какие объемы!

Чем больше объем, тем большее блюдо вы сможете приготовить или разогреть. Выделяют три размера. Первый — до 20 литров. Эти решения годятся на семью из одного или двух человек. Второй — до 28 литров. Это самые популярные печи. Они не занимают всю кухню и при этом сравнительно универсальны. Такие агрегаты позиционируют на семью до пяти персон. Третьи — гиганты до 48 литров. Эти печи приобретают с дополнительными функциями (например, гриль). Покупая такой прибор, хозяйки обычно планируют не только разогревать пищу, но и готовить в ней.

Мановением руки

Существуют два типа управления — сенсорный и механический. Опыт показывает, что механическое управление на порядок надежнее. Однако сенсорное управление выглядит симпатичнее и панель легче моется.

Внутреннее покрытие

Рано или поздно вам придется мыть микроволновку внутри. Хорошие хозяйки делают однозначный выбор в пользу керамики или биокерамики. Это долговечно и очень крепко. И дорого… Если хотите сэкономить, то обратите внимание на эмалированные покрытия. Такое убранство, конечно, не вечно, так как возможны сколы и разрушения из-за температуры. Но при бережном обращении прослужит вам долгие годы.

Сейчас трудно встретить микроволновую печь без режима разморозки продуктов. Поэтому его мы не будем считать дополнительной функцией. Посмотрим лучше на гриль и конвекцию.

Гриль бывает двух типов — теновый и кварцевая лампа. Отличия во вкусе отсутствуют. А вот физика разная. Кварцевая лампа в разы меньше тенов. Поэтому микроволновая печь с ней намного компактнее. Кроме этого, кварцевая лампа потребляет намного меньше электричества. Однако за это придется расплатиться рублем. Тены более надежны. Конвекция считается еще одной дополнительной функцией. Она дает возможность приготовить множество блюд. И воздух в кухне практически не нагревается. Это очень удобно жарким летом. Конвекция требует дополнительной энергии. Имейте в виду, что эта функция увеличивает и размеры печи.

Дело в имени

Выбор бытовой техники — это часто решение в пользу того или иного производителя. Не стоит экономить на «фамилии». Хотя печь сейчас способен собрать даже хороший студент, большинство именитых производителей делают качественные вещи. Взять, к примеру, Gorenje, LG, Daewoo Electronics. Такие микроволновки прослужат вам долгие годы и не сломаются в ответственный момент.

Удачного выбора!

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