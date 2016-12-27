Вам понадобится:

Карп большой - 1 шт

Лук репчатый - 1 шт

Чеснок - 2 зубка

Грибы свежие , или размоченные сухие - 3-4 шт

Изюм - горсть

Желатин - 1 ст.л.

Растительное масло -1 ст.л.

Как приготовить:

Счистите чешую карпа, срежьте плавники и жабры, сделайте надрез вдоль спинки и снимите с центральной кости поочередно оба филе с кожей. Острым ножом срежьте с филе мелкий слой в тонкими костями. Нарежьте филе на порционные куски, слегка обжарьте рыбу в утятнице на конфорке сверху. Посолите, залейте вином и поставьте тушиться в духовку на 40 минут при 180градусах. За это время приготовьте рыбный бульон в небольшом количестве воды из хребта и мяса с мелкими костями, запарьте желатин, изюм, поджарьте мелко порезанный лук с грибами, после чего добавьте очень мелко порезанный чеснок и изюм. Процедите готовый бульон, влейте в утятницу вместе с желатиновой смесью. Выключите духовку. Приготовьте порционные судки. Положите в каждый судок по кусочку рыбы, разложите чайной ложечкой зажарку с изюмом, залейте полученной жидкостью и поставьте застывать в холодильник.