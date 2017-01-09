Вам понадобится:
- Картофель мини – 150 г или 4-5 шт.
- Масло растительное – 10 мл или ½ ст. л.
- Корень имбиря – 4 г
- Лук репчатый – 55 г или половина большой луковицы
- Шпинат (свежий или замороженный) – 65 г
- Сливки соевые ( или коровьи) 20 % – 30 мл или 2 ст. л.
- Соль – по вкусу
- Специи : куркума, шафран, перец чили хлопьями, кориандр– по вкусу
Как приготовить:
Отварить картофель. Остудить и разрезать пополам каждую картофелину.
Шпинат перемолоть в блендере до однородной массы. Если шпинат замороженный, то его необходимо разморозить перед тем, как отправить в блендер. Корень имбиря очистить и мелко порубить. Лук порезать маленькими кубиками.На сковороде разогреть растительное масло. Добавить картофель и обжаривать на среднем огне 2-3 минуты. Добавить лук и корень имбиря, обжарить до золотистой корочки, 3-4 минуты. Добавить шпинат. Всыпать специи, посолить. Все хорошо перемешать. Влить в сковороду сливки и тушить на медленном огне до загустения. Подавать горячим.