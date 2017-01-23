Вам понадобится:
- нут — 1 кг
- вода — 3-4 литра
- сода — 1 щепотка
- соль — 1 щепотка
- лук — 15-200 г
- морковь — 300 г
- чеснок — 10 г
- оливковое масло — 10 мл
- тхина — 350 г (готовая)
- лимонная кислота — 5 г
- розмарин, тимьян, петрушка — по 1 веточке
Приготовление:
В кастрюлю наливаем три-четыре литра воды, добавляем щепотку соды. Килограмм нута замачиваем в кастрюле всю ночь. На следующий день сливаем воду, наливаем свежую воду, кладем в нее морковь, лук, розмарин, тимьян, петрушку и варим все вместе в течение 12 часов на слабом огне.
По прошествии 12 часов бульон, в котором варился нут, сливаем, но не выбрасываем. Готовый нут очищаем (снимаем пленку) и взбиваем в блендере до консистенции пюре. Параллельно добавляем в блендер чеснок, тхину и лимонную кислоту, щепотку соли, взбиваем все вместе. Если смесь все равно получается немного твердой, в блендер можно долить бульон, в котором варился нут, и взбивать все вместе.
Готовое пюре — хумус — выкладываем на тарелку, сверху немного поливаем оливковым маслом.
Совет: тем, кто любит более острые блюда, можно добавить чуть больше чеснока.
Приятного аппетита!
Фото: архив ресторана