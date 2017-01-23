Израильская кухня становится все более популярной. По просьбам наших читательниц делимся рецептом хумуса от известного повара Уиллиама Ламберти.

Уиллиам Ламберти бренд-шеф ресторана Aviv

Вам понадобится:

нут — 1 кг

вода — 3-4 литра

сода — 1 щепотка

соль — 1 щепотка

лук — 15-200 г

морковь — 300 г

чеснок — 10 г

оливковое масло — 10 мл

тхина — 350 г (готовая)

лимонная кислота — 5 г

розмарин, тимьян, петрушка — по 1 веточке

Приготовление:

В кастрюлю наливаем три-четыре литра воды, добавляем щепотку соды. Килограмм нута замачиваем в кастрюле всю ночь. На следующий день сливаем воду, наливаем свежую воду, кладем в нее морковь, лук, розмарин, тимьян, петрушку и варим все вместе в течение 12 часов на слабом огне.

По прошествии 12 часов бульон, в котором варился нут, сливаем, но не выбрасываем. Готовый нут очищаем (снимаем пленку) и взбиваем в блендере до консистенции пюре. Параллельно добавляем в блендер чеснок, тхину и лимонную кислоту, щепотку соли, взбиваем все вместе. Если смесь все равно получается немного твердой, в блендер можно долить бульон, в котором варился нут, и взбивать все вместе.

Готовое пюре — хумус — выкладываем на тарелку, сверху немного поливаем оливковым маслом.

Совет: тем, кто любит более острые блюда, можно добавить чуть больше чеснока.

Приятного аппетита!

Фото: архив ресторана