Бразилия
Виза: безвизовый въезд до 90 дней каждые полгода
Перелет: Москва — Рио-де-Жанейро или Сан-Паулу, от 17 часов
Кофе: робуста и арабика
Миллионы туристов отправляются в Бразилию, чтобы своими глазами увидеть карнавальное шествие. Выступления лучших школ самбы собирают в Рио-де-Жанейро выдающихся танцоров и гостей со всей планеты.
Но не карнавалом единым. Страна славится удивительными возможностями экотуризма — мощь водопадов Игуасу поражает воображение, а джунгли Амазонии до сих пор скрывают племена, не знакомые с цивилизацией. Знатоков колониальной архитектуры вдохновит атмосферный город Парати, а для пляжного отдыха буквально создан белый песок Копакабаны и курортные города Ангра-Дус-Рейс, Убатуба, Илья-Бела, Бузиос.
Вьетнам
Виза: безвизовый въезд до 15 дней включительно
Перелет: прямой рейс Москва — Ханой или Хошимин, 9 часов
Кофе: робуста
Вьетнам — это не только «боевое» прошлое, но и древнейшая культура и оригинальная архитектура в сочетании с невероятной красоты природой.
Север скрывает исторические достопримечательности Ханоя, две тысячи островов бухты Халонг и террасы Сапы, привлекающие поклонников трекинга. В Центральном Вьетнаме туристов ждет впечатляющая архитектура императорского Хюэ и самобытного Хойана, храмовый комплекс Мисон — Ангкор-Ват в миниатюре, живописные Мраморные горы и великолепные пляжи. На юге встречают «обжитые» российскими туристами курорты Нячанг и Фантьет, современный мегаполис Хошимин, дельта Меконга и джунгли на острове Фукок.
Эфиопия
Виза: по прилету, 20 долларов однократная на 1 месяц
Перелет: Москва — Аддис-Абеба, от 10 часов
Кофе: арабика
Самобытная Эфиопия богата историческими достопримечательностями и поражающими воображение видами. Бескрайние саванны, высокогорья, где произрастает арабика, и древние города впечатлят даже бывалого путешественника.
Поклонники исторических достопримечательностей найдут немало интересного в древних городах Аксуме и Лалибеле, а также в столице Эфиопии Аддис-Абебе, где, кстати, расположен памятник А. С. Пушкину. Дикая природа — озеро Тана, водопады Голубого Нила, национальные парки и лавовое озеро в долине Данакиль — создают оптимальные условия для экотуризма. Невероятно интересны и поездки к диким племенам долины реки Омо.
Индонезия
Виза: безвизовый въезд на 30 дней
Перелет: Москва — Денпасар (Бали) или Джакарта (Ява), от 20 часов
Кофе: робуста и арабика
Путешественники обычно открывают для себя эту страну начиная с острова Бали. Необычные традиции, исторические достопримечательности, древние храмы и рисовые террасы привлекают туристов со всей планеты. Но Бали — это далеко не вся Индонезия.
На Суматре интересен заповедник Букит-Лаванг, где живут орангутаны, и красивейшее озеро Тоба, а поклонники серфинга оценят Ментавайские острова. Пробки в Джакарте на острове Ява компенсирует красота национального парка Бромо-Тенгер-Семеру. Запомнятся прогулки на вулканы на островах Сулавеси и Тернате, а также знакомство с драконами Комодо — знаменитыми варанами из одноименного национального парка.
Мексика
Виза: электронное разрешение на 180 дней
Перелет: Москва — Канкун или Мехико, от 15 часов
Кофе: арабика
Визитная карточка Мексики — центры майа-тольтекской цивилизации Чичен-Ица, Тулум, Паленке, археологические зоны Эль-Меко и Эль-Рей. С грандиозными пирамидами и другими постройками связывают легенды и научные гипотезы.
Из природных красот Мексики стоит отметить Поперечную Вулканическую Сьерру с неспокойным вулканом Попокатепетлем, Медный каньон и многочисленные национальные парки. Среди городских достопримечательностей интересны музей Фриды Кало и дом Троцкого в Мехико. Для семейных путешествий настоятельно рекомендуется интерактивный аквариум в Канкуне, а великолепные пляжи этого города никого не оставят равнодушным.
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