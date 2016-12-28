Любите кофе больше, чем чай? Тогда отправляйтесь в путешествие с Passion.ru и Jacobs Monarch по странам, где его готовят лучше всего. В путь!

Бразилия

Виза: безвизовый въезд до 90 дней каждые полгода

Перелет: Москва — Рио-де-Жанейро или Сан-Паулу, от 17 часов

Кофе: робуста и арабика

Миллионы туристов отправляются в Бразилию, чтобы своими глазами увидеть карнавальное шествие. Выступления лучших школ самбы собирают в Рио-де-Жанейро выдающихся танцоров и гостей со всей планеты.

Но не карнавалом единым. Страна славится удивительными возможностями экотуризма — мощь водопадов Игуасу поражает воображение, а джунгли Амазонии до сих пор скрывают племена, не знакомые с цивилизацией. Знатоков колониальной архитектуры вдохновит атмосферный город Парати, а для пляжного отдыха буквально создан белый песок Копакабаны и курортные города Ангра-Дус-Рейс, Убатуба, Илья-Бела, Бузиос.

Вьетнам

Виза: безвизовый въезд до 15 дней включительно

Перелет: прямой рейс Москва — Ханой или Хошимин, 9 часов

Кофе: робуста

Вьетнам — это не только «боевое» прошлое, но и древнейшая культура и оригинальная архитектура в сочетании с невероятной красоты природой.

Север скрывает исторические достопримечательности Ханоя, две тысячи островов бухты Халонг и террасы Сапы, привлекающие поклонников трекинга. В Центральном Вьетнаме туристов ждет впечатляющая архитектура императорского Хюэ и самобытного Хойана, храмовый комплекс Мисон — Ангкор-Ват в миниатюре, живописные Мраморные горы и великолепные пляжи. На юге встречают «обжитые» российскими туристами курорты Нячанг и Фантьет, современный мегаполис Хошимин, дельта Меконга и джунгли на острове Фукок.

Эфиопия

Виза: по прилету, 20 долларов однократная на 1 месяц

Перелет: Москва — Аддис-Абеба, от 10 часов

Кофе: арабика

Самобытная Эфиопия богата историческими достопримечательностями и поражающими воображение видами. Бескрайние саванны, высокогорья, где произрастает арабика, и древние города впечатлят даже бывалого путешественника.

Поклонники исторических достопримечательностей найдут немало интересного в древних городах Аксуме и Лалибеле, а также в столице Эфиопии Аддис-Абебе, где, кстати, расположен памятник А. С. Пушкину. Дикая природа — озеро Тана, водопады Голубого Нила, национальные парки и лавовое озеро в долине Данакиль — создают оптимальные условия для экотуризма. Невероятно интересны и поездки к диким племенам долины реки Омо.

Индонезия

Виза: безвизовый въезд на 30 дней

Перелет: Москва — Денпасар (Бали) или Джакарта (Ява), от 20 часов

Кофе: робуста и арабика

Путешественники обычно открывают для себя эту страну начиная с острова Бали. Необычные традиции, исторические достопримечательности, древние храмы и рисовые террасы привлекают туристов со всей планеты. Но Бали — это далеко не вся Индонезия.

На Суматре интересен заповедник Букит-Лаванг, где живут орангутаны, и красивейшее озеро Тоба, а поклонники серфинга оценят Ментавайские острова. Пробки в Джакарте на острове Ява компенсирует красота национального парка Бромо-Тенгер-Семеру. Запомнятся прогулки на вулканы на островах Сулавеси и Тернате, а также знакомство с драконами Комодо — знаменитыми варанами из одноименного национального парка.

Мексика

Виза: электронное разрешение на 180 дней

Перелет: Москва — Канкун или Мехико, от 15 часов

Кофе: арабика

Визитная карточка Мексики — центры майа-тольтекской цивилизации Чичен-Ица, Тулум, Паленке, археологические зоны Эль-Меко и Эль-Рей. С грандиозными пирамидами и другими постройками связывают легенды и научные гипотезы.

Из природных красот Мексики стоит отметить Поперечную Вулканическую Сьерру с неспокойным вулканом Попокатепетлем, Медный каньон и многочисленные национальные парки. Среди городских достопримечательностей интересны музей Фриды Кало и дом Троцкого в Мехико. Для семейных путешествий настоятельно рекомендуется интерактивный аквариум в Канкуне, а великолепные пляжи этого города никого не оставят равнодушным.

Фото: istockphoto.com, shutterstock.com