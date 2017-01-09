Вам понадобится:
- Свежая маракуйя – ½ плода
- Свежий апельсин – 3 дольки
- Водка ( желательно рисовая) – 40 мл
- Сироп из маракуйи – 20 мл
- Апельсиновый сок – 50 мл
- Фреш сауэрмикс (15 мл лимонного фреша и 15 мл сахарного сиропа) – 20 мл
- Для украшения
- Цедра маракуйи
- Лимон – 1 ломтик
- Апельсин – 1 ломтик
- Коктейльная вишня (если есть) – 1 шт.
Как приготовить:
В шейкере размять маракуйю, затем остальные фрукты - кроме тех, что идут на украшения. Смешать с водкой. Перелить в высокий стакан. Украсить цедрой маракуйи, дольками лимона и апельсина, коктейльной вишенкой.