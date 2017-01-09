Вам понадобится:

  • Свежая маракуйя – ½ плода
  • Свежий апельсин – 3 дольки
  • Водка ( желательно рисовая) – 40 мл
  • Сироп из маракуйи – 20 мл
  • Апельсиновый сок – 50 мл
  • Фреш сауэрмикс (15 мл лимонного фреша и 15 мл сахарного сиропа) – 20 мл
  • Для украшения
  • Цедра маракуйи
  • Лимон – 1 ломтик
  • Апельсин – 1 ломтик
  • Коктейльная вишня (если есть) – 1 шт.

Как приготовить:

В шейкере размять маракуйю, затем остальные фрукты - кроме тех, что идут на украшения. Смешать с водкой. Перелить в высокий стакан. Украсить цедрой маракуйи, дольками лимона и апельсина, коктейльной вишенкой.

 